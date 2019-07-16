دراسة: تناول الصراصير والحشرات يقي من السرطان

أجرى علماء من جامعة روما، دراسة حديثة أوضحت أن للحشرات فوائد عديدة، وخاصة النمل عند تناولها، حيث تقي من الإصابة بمرض السرطان.

ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Frontiers in Nutrition، أن بعض أنواع الحشرات غنية بمضادات الأكسدة، وتقلل مضادات الأكسدة من تطور الجذور الحرة، ما يحمي من تلف الحمض النووي.

وأجريت الدراسة بسحق العلماء حشرات مختلفة، بما في ذلك النمل والصراصير ودودة القز، ووجدوا في مسحوق الحشرات عدد كبير من مضادات الأكسدة مركبات مثل فيتامينات A وC وE وبيتا كاروتين، بحسب ما نشرته "روسيا اليوم".

وكان في دودة القز واليرقات الإفريقية، ضعف عدد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون.

بينما مسحوق الصراصير وديدان القز يحتوي على 5 أضعاف عدد مضادات الأكسدة، التي توجد في عصير البرتقال المغذي.

Advertisements

وقال أحد الباحثين القائمين على الدراسة، بعد تلك النتائج إن ما يقرب من ربع سكان العالم يأكلون الحشرات، وأن الباقين يجب أن يفعلوا ذلك أيضا.

ومن جهته قال العالم البروفيسور ماورو سيرافيني: "الحشرات الصالحة للأكل هي مصدر ممتاز للبروتين والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمعادن والألياف والفيتامينات".

وأضاف سيرافيني أن هناك ميزة إضافية لتناول الحشرات، وهي بصمة الكربون المنخفضة، كونها أفضل بكثير للبيئة مقارنة بالزراعة التقليدية.

​