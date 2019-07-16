فيديو.. إليسا تقبل ناصيف زيتون أمام الجمهور في حفله ببيروت

حضرت الفنانة اللبنانية إليسا، أمس، حفل المطرب اللبناني ناصيف زيتون، ضمن الحفلات المقامة ضمن مهرجان أعياد بيروت، وجاء مجلس إليسا في الصفوف الأولى من الحفل، وبدت منسجمة تماما حتى قرر ناصيف تحيتها.

وصادف أنه أثناء تحية ناصيف لإليسا كان يغني أغنيته "نامي ع صدري"، قبل أن يطلب من الجالس بجانبها النهوض ليحل محله، وحياها بطريقة حميمية، وبينما هو جالس بجانبها قررت إليسا أن تطبع قبلة على خده.

بادلها ناصيف التحية، وقبل يدها، ثم طلب من الجمهور تحية بشكل حماسي، فتفاعل معهما الجمهور، وألتقطوا لهما الصور والمقاطع المصورة.

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وانتشرت تلك المواد المصورة، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشدة، حيث وثقت وجود إليسا في أوائل صفوف الحفل، وكذلك تحية ناصيف لها.

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