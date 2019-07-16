نصائح لتنظيف السجاد في المنزل

تلجأ بعض السيدات إلى تنظيف السجاد في "المغسلة"، توفيرا للوقت والمجهود، إلا أن ذلك يكلفهم أموالا ليست بالقليلة، من أجل الحفاظ على مظهر المنزل، والحماية من تراكم الأتربة في المنزل، التي يمكن أن تسبب أمراض لأفراد الأسرة، كالإصابة بـحساسية الصدر.

وفيما يلي طرق مختلفة لتنظيف السجاد في المنزل، للتأكد من جودة عملية النظافة، وتوفير المال، وفقا لما ذكره موقع "ويكي هاو":-

المكسنة الكهربائية

يمكن استعمال المكنسة الكهربائية للتنظيف الأسبوعي للسجاد، ويجب الاعتماد على الفوهة الصغيرة لتنظيف أطراف السجاد، ثم تبدأ عملية التنظيف أفقيا فـرأسيًا بالمكنسة، ثم من اليسار إلى اليمين.

قماش أبيض

يمكن الاعتماد على الأقمشة البيضاء أو مناشف ورقية في عملية التنظيف، مع ضرورة الانتباه لعدم الاعتماد على الأقمشة متعددة الألوان، لأنها يمكن ترسب الألوان إلى السجاد.

ويتم استخدام الأقمشة مع صابون مناسب للسجاد، وبعدها يتم خلط الماء مع الخل في بخاخات لاستخدامه في التنظيف والتطهير.

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الفرشاة

يجب تجنب استخدام الفرشاة في عملية التنظيف، لأنها تتلف أنسجة السجاد.

العلكة

في حالة لصق علكة في السجاد، لابد من استخدام سكين حاد للتخلص منه.

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