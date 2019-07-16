يحتوى التدليك التايلاندي على مجموعة حركات التمدد التي يتم إجراؤها بالقدمين والركبتين واليدين والمرفقين، بالإضافة إلى المساعدة على الاسترخاء، قدم موقع "daily medical"، مجموعة نصائح لعمل المساج التايلندي.

نصائح لعمل المساج التايلاندي

لليدين

امسك الإبهام الأيسر من خلال كف يدك اليمنى بقوة.

تدوير الإبهام الأيسر خمس مرات في اتجاه عقارب الساعة، ثم خمس مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اسحب أو شد الإبهام.

قم بتدوير إصبع السبابة الأيسر خمس مرات في اتجاه عقارب الساعة، ثم خمس مرات عكس اتجاه عقارب الساعة.

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كرر الخطوات من 1 إلى 3 على بقية أصابع يدك اليسرى، ثم كرر الخطوات من واحد إلى ثلاثة باستخدام يدك اليسرى لتدليك أصابع يدك اليمنى.

للكتف والرقبة

يجلس متلقي التدليك بشكل مريح على الأرض ويميل رأسه إلى اليسار، ثم يقوم أخصائي التدليك بالتديك المريح براحة اليد لجانب الرأس وصولا إلى الكتف الأيسر.

يقوم متلقي التدليك بلف ذراعه الأيسر لأعلى ولأسفل في دوائر عدة مرات.

يقوم متلقي التدليك بلف ذراعه اليمنى بالتبادل مع ذراعه اليسرى، ولكن يجب التأكد من أن الحركات سلسة عند تدوير كل ذراع للخلف وللأمام.

كرر الخطوات من واحد إلى ثلاثة على الجانب الأيمن من الرقبة.

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