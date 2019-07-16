سعد الهلالي: «الست ممكن تخلع جوزها 10 مرات.. ويتجوزوا تاني»

تناول الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، مسألة الخلع لدى المذهب الحنبلي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".
وقال الهلالي إن الخلع لدى ابن عباس والحنابلة وقدامى الشافعية يعتبر فسخًا لعقد الزواج وليس طلاقا، مشيرا إلى أنه طبقا للحنابلة وقدامي الشافعية يمكن لمن تخلع زوجها العودة له بعقد ومهر جديدين حتى ولو وصلت مرات الخلع لـ10 مرات: "لو خلعته بدل المرة 10 يمكن يتجوزوا من جديد وبدون محلل".
وطالب الهلالي بتطبيق فتوى الحنابلة في محاكم الأسرة في مصر "أه لو الشعب المصري ومجلس النواب انتبهوا إلى أن الخلع فسخ مش طلاق طبقا للمذهب الحنبلي"، مشيرا إلى أن الأزواج الذين افترقوا عن طريق الخلع يمكنهم الرجوع دون محلل وبعقد ومهر جديدين.
وتابع: "لو الزوج ناصح يوافق على الخلع وميطلقش" بشرط أن يتم تعديل القانون ليرجع للمذهب الحنبلي الذي يعتبر الخلع فسخا بدلا من القانون الحالي الذي يعتبر الخلع طلاقا.
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