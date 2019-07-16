ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بملابس جريئة في أحدث ظهور

استعرضت الفنانة ناهد السباعي رشاقتها في أحدث ظهور حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستغرام" مجموعة من الصور لها خلال ممارستها بعض التمارين الرياضية الصعبة بملابس جريئة.

ناهد السباعي بعد انتقادها بسبب المايوه: سيبوني أتحاسب عند ربنا

وفي سياق آخر تشارك ناهد السباعي في بطولة فيلم "ماكو" ومن المقرر أن تجسد شخصية مميزة عما قدمته مسبقًا نظرًا لاختلاف الفيلم بشكل عام عن باقي الأفلام.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم التركي مراد يلدريم، ومنة فضالي، وناهد السباعي، وسارة الشامي، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.

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