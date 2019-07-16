طريقة عمل الكابوريا بالوايت صوص

تعتبر الكابوريا من المأكولات البحرية، التي تلائم أصحاب المزاج في أكل طرح البحر، فهي تؤكل عادة كصنف جانبي، وليس صنف أساسي، ولكن يمكن طهي الكابوريا بالكريمة لتصبح طبقا دسما بجانب الجمبري، والسمك والأزر صيادية. ويقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضير الكابوريا بالكريمة، أو الوايت صوص. المقادير كريمة 2 ملعقة كبيرة زبد ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) ليمون كيلو كابوريا ثوم مفروم جبن موتزاريلا Advertisements طريقة التحضير تخلى الكابوريا، بعد غسلها من القشرة الخارجية مع الاحتفاظ بها. تسلق القشرة الخارجية في إناء به ماء مغلي وملح. يشوح لحم الكابوريا على نار هادئة لمدة 4 دقائق مع الزبد. يضاف الليمون والثوم للكابوريا، ثم يرفع من على النار. تضاف الكريمة للكابوريا، وتقلب. يوضع خليط الكابوريا والكريمة على قشور الكابوريا، وتدخل الفرن حتى يسيح الجبن، وتقدم. ​

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