قائمة بالأمراض الأكثر شيوعًا التي يعاني منها كل برج وكيفية الوقاية منها

هل تساءلت قبل الآن عن السبب الذي يجعلك دائماً معرَّضاً لأوجاع الحلق والحنجرة، حتى وإن لم تخرج في الطقس البارد، أو خرجت وأنت ترتدي ملابس ثقيلة؟ ولماذا يعاني صديقك في أغلب الأحيان من أوجاع في معدته؟ يمكن أن تكمن الإجابة عن تساؤلاتك هذه في البرج الفلكي الذي تنتمي إليه والتي سنفصلها لك في موقع أبراج ارب حظ.

فما هي الأمراض التي يعاني منها كل برج؟ وكيف تكون صحة كل برج؟ وكيف يمكن مداواة وعلاج كل برج ؟، ومن هنا يمكنك معرفة كيف ستكون أمورك الصحية والعاطفية لهذا اليوم من خلال ابراج اليوم

أمراض برج الحمل “الرأس”

يتحكَّم برج الحمل في منطقة الرأس لدى الإنسان وفي حال كنت من مواليد برج الحمل، فإنك على الأرجح ستميل إلى الشعور بآلام الرأس بشكل أكبر من بقية الأبراج الفلكية.

ويمكن للهواء النقي والتنفُّس بعمق أن يكونا السلاح المهم لمواجهة أوجاع الرأس لدى هذا البرج الذي يتَّسم أصحابه بالعناد والاندفاع.

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مولود برج الحمل يضرب الرقم القياسى فى الكسور والحوادث.. وخاصة حوادث السيارات وكذلك الحروق والجروح وتكون آلامه عنيفة مثل طباعه وجسمه يحمل آثاراً متنوعة للجروح والحروق منذ الصغر ولا يخلو هذا من آثار جروح فى وجهه أو أنفه فهو دائماً يتلقى الضربات على رأسه.

أمراض برج الثور “الحلق والحنجرة”

إن كنت من مواليد برج الثور، فإنك على الأغلب تعلم تماماً أنَّ آلام الحلق والحنجرة من أكثر المشكلات التي تعاني منها مقارنة ببقية الأبراج.

فإنك أكثر مَن يعاني من أمراض الأنفلونزا والبرد. والثور قوى البنية إذا تجنب ارتفاع ضغط الدم الناتج عن توتره بشكل مستمر، وهو يعيش طويلاً ويساعده على ذلك الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر أيضاً.

والحياة فى الهواء الطلق واهتمامه بنوعية الغذاء.

أمراض برج الجوزاء “الرئة والأكتاف”

يحتاج مولود برج الجوزاء إلى أن ينتبه إلى التوتّر الذي يمكن أن ينتابه، فهو يؤثِّر سلباً في الجزء العلوي من الجسم (الأكتاف والصدر)، ويصيبه بالتشنُّج، فمولود الجوزاء يعانى غالباً من أمراض الصداع والأمراض النفسية الناتجة عن الملل وعندما تسوء الأمور يشعر بالآلام في مختلف أنحاء جسده.

لذلك فمن الضرورى أن يتنبه إلى جهازه العصبى حتى يحافظ على توازنه النفسى، كما يجب عليه تجنب السهر والتدخين وعليه أن يتحين الفرص للابتعاد عن صخب المدينة والانطلاق فى الهواء الطلق وهذه الأمور ستساعده كثيراً في الحفاظ على صحته.

أمراض برج السرطان “المعدة”

يعدُّ مولود برج السرطان من بين أكثر الأبراج الذين يجدون أنفسهم ضعفاء أمام الأطعمة “اللذيذة”، فمولود برج السرطان صحته الجسمانية ضعيفة فالقلق والوهم والخوف من المرض يجعله طريح الفراش، والصدمات المادية والعاطفية تعرضه للحوادث القاتلة فى بعض الأحيان.

والوهم من أسوأ صفاته وقد تتأثر حالته الصحية من مرض بسيط بقدر ما تتأثر من مرض خطير وذلك لتشاؤمه من هذا المرض البسيط، وهو من أكثر الناس الذين يخافون المرض والموت والألم وقد يعالج أمراضه عند ثلاثة أطباء فى نفس الوقت وعندما يشعر بأنه ليس على ما يرام يشعر بهبوط حاد.

وهو معرض للاضطرابات المعوية الناتجة عن حساسية الهضم لديه ومعظمها غالباً عصبي ولذلك عليه أن ينظم حياته ويمتنع عن شرب الكحول والمشروبات الغازية التى قد تضر بمعدته.

أمراض برج الأسد “القلب والعمود الفقري”

على مواليد برج الأسد الانتباه قدر الإمكان إلى المأكولات التي يتناولونها، خاصة أنه من الضروري أن يبتعدوا عن تناول المأكولات المليئة بالدهون والكولسترول الضار.

إذ تعدُّ مشكلات القلب من أهم الأمور التي يجب أن تنتبه إليها لأن ما يعتريه من قلق يؤثر على كفاءة هذه العضلة.

ومن أكثر نقاط ضعفه كذلك منطقة الظهر حيث إنه يواجه مشكلات فى الفقرات قد تؤثر على حياته العملية وهو فى العمل شديد الاحتمال ويرهق كل من حوله ولكن عليه أن يرتاح عندما يشعر بالتعب.

أمراض برج العذراء “جهاز الهضم”

يمكن أن يواجه مواليد برج العذراء مشكلات في الهضم عند تناول أطعمة معينة فلديه نوع من الوسوسة والخوف الدائم من الجراثيم والعدوى ويبدو المولود من هذا البرج متعباً ومعرضاً للانهيار.

وغالباً تصيبه أوجاع مختلفة خاصة على مستوى المعدة والأمعاء ولكنه يسترد صحته بسرعة رغم تعب.

وهو نادراً ما ينام فى الفراش فى حالة مرضه بل يجلس ويتنقل شاكياً من الآلام.

ويصاب بعسر هضم حتى لو من ورقة خس وهو مولود ذواق يأكل بشهية ويحب المطاعم الفاخر.

ومعالجته سهلة فهو يوافق على أى علاج يقدم له ويأخذه بانتظام،

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امراض برج الميزان “الكليتان و القلب”

تعدُّ الكليتان من أكثر أجهزة الجسم حساسية لدى مواليد برج الميزان خاصة وانه سريع التأثر والانفعال.

العنف والضجة والصوت المرتفع تصيبه بالخوف مما يؤدى إلى زيادة إفراز الأدرينالين والذى بدوره يؤذى الكليتين والدورة الدموية والقلب.

أما عن منطقة أسفل الظهر فهى ضعيفة أيضاً ولذلك عليك، إن كنت تنتمي إلى برج الميزان، أن تعطي اهتماماً أكبر لهذا الجهاز.

وقد يكون التهامه للطعام بشراهة ناتجاً عن تعرضه لتوتر نفسى أو عصبى.. .

ومولود الميزان لا يملك عوداً صلباً،

امراض برج العقرب “جهاز الهضم الأدنى”

يقول علماء الفلك، إنَّ مواليد برج العقرب يكونون أكثر عرضة عن بقية الأبراج للإصابة بالالتهابات والتعرض للحمّى ولكنها لا تؤثر على نشاطه ولا تجعله طريح الفراش ومهما حدث لن يراه أحد إلا وهو واقف على قدميه.

أما طاقته فيستمدها من نجاحه فى حياته الجنسية ولكنه قد يقع فريسة للضعف الجنسى لأنه من النوع القلق جداً على هذه الناحية.

امراض برج القوس “الكبد والفخذ”

يهوى مولود برج القوس السفر واكتشاف الأماكن الغريبة ، ولكن عليه الانتباه جيداً إلى كلِّ خطوة يخطوها.

إذ إنه معرَّض للوقوع، كما أنَّ الفخذ لديه يكون أكثر حساسية من بقية أجهزة الجسم.

فعلى مولود هذا البرج أن يبتعد عن الإرهاق ولا يأكل ولا يشرب كثيراً وأن ينام بالقدر اللازم، مع القيام ببعض التمرينات الرياضية..

عليه أن يتجنب إرهاق معدته ويهتم بالفواكه والخضراوات ويبتعد عن الأكل الدسم.

وعليه أن يخصص وقتاً للحركة والرياضة ليحافظ على لياقته البدنية..

أمراض برج الجدي “الركبتان والمفاصل”

يُفضَّل أن يلتزم مولود برج الجدي بتناول حبوب زيت السمك للمحافظة على ليونة مفاصله.

ولأنه لا يحب الحركة.. فهو يتعرض للإصابة بأمراض الشرايين والدوالى ونقطة ضعفه الركبتان والمفاصل، فهى تؤلمه كثيراً..

وهو أمام الأمراض الشديدة يقاوم بشراسة ليستعيد صحته، لأن لديه ميلاً للاستخفاف بالأمراض الثانوية ولا يهتم بمقاومتها.

أمراض برج الدلو “الدورة الدموية”

يقول عملاء الفلك، إنَّ عليك، في حال كنت تنتمي إلى مواليد برج الدلو، أن تنتبه إلى دورتك الدموية وتتأكَّد من أنها في صحة جيدة .

فالمشاكل الصحية التى يتعرض لها مولود الدلو ترتبط بالدورة الدموية وعدم تحمله لبرودة الشتاء وضيقه بالأجواء الحارة فأنسب الأجواء له هى المعتدلة.

وهو عرضة لتصلب الشرايين عند الشيخوخة وأضعف عظام جسمه عظمة الكاحل وهو يمتلك تكويناً جسمانياً قوياً، ولكن جهازه العصبى ضعيف وشديد الحساسية .

مولود الدلو يشعر بالتعب بسرعة ويتعرض للدوخة والإغماء وذلك لأنه حساس وانفعالى ويصيبه الشحوب إذا وقع تحت تأثير الغضب أو حدثت له مفاجآت.

وقد تصيبه الدوالى والبواسير نتيجة مشاكله مع الدورة الدموية

أمراض برج الحوت “القدم والجهاز اللمفاوي”

مواليد برج الحوت من الأشخاص الذين تتعرَّض أقدامهم للحساسية أكثر من غيرهم.

ولمواجهة هذه المشكلة يصاب مولود برج الحوت بجروح وتشوهات فى أقدامه وخاصة من ولد بين 22 و24 فبراير

كما يشكو رجل برج الحوت عادة من خلل فى التوازن الغددى

ومن مشاكل هضمية ومعوية أو كلوية وعليه الابتعاد عن كل الأمراض المعدية، لأن الجراثيم تنتقل إليه بسهولة.

عنده ضعف فى الرئتين والمفاصل تسبب له بعض الأمراض .

ومن الناحية الغذائية عليه أن يتناول غذاءً متوازناً وهذا يتطلب جهداً خاصاً منه إذ يصعب على مولود برج الحوت أن يحافظ على نظام حياته.

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