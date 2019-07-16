تعرف على "حظك اليوم" في الحب والعمل والمال والصحة حسب يوم مولدك

يمر الكثيرون بتجارب عاطفية فاشلة تترك في النفس آثارا سلبية وتصيب الفرد منا بحالة من النفور المستمر للجنس الآخر وتفقده الثقة في النفس والآخرين ، ولكن ماهي علاقة الأبراج في العلاقات العاطفية ؟ وكيف يعبر كل برج عن مشاعره وغيرته ؟

ومن هنا يمكنك معرفة حظك اليوم من خلال ابراج اليوم في الحب والمهنة والمال والصحة

ما أسباب فشل العلاقة العاطفية بين الشريكين؟

مع تكرار الإخفاقات والاصطدام المباشر مع الطرف الآخر في بدايات العلاقة يحتاج الفرد إلى فترات من الصمت والتأمل كي يضع يده على سبب الفشل.

يقع الكثيرون منا في خطأ بالغ، وهو إلقاء اللوم باستمرار على الطرف الآخر وتبرئة الذات من أية مسؤولية عن فشل العلاقة.

قد يبدأ الفرد بعدها في البحث عن شريك جديد دون أن يعي بأن تصرفاته الشخصية قد تكون السبب الأول، بل والأوحد أحيانا، في الفشل، حيث يسهم التوتر العصبي وخشية عدم الحصول على القدر المطلوب من القبول أحيانا في فرقة الطرفين، حيث يتظاهر الفرد بما ليس في شخصيته ويخفي عن شريكه جوانب مهمة قد يتسبب الكشف عنها في المستقبل في التباعد بدلا من التقارب.

ما هو دور الابراج في فشل العلاقة العاطفية ؟

لا أحد منا ينكر تأثيرات الأبراج في تشكيل العلاقات الإنسانية وتحكمها فيها في كثير من الأحيان، ومن هنا نعمل على الكشف عن طبيعة كل برج وتأثير ذلك على سير العلاقات العاطفية أملا في تخفيف المعاناة النفسية المصاحبة للفشل.

برج الحمل في العلاقة العاطفية :

يمتاز مواليد برج الحمل في الحب بثقة عالية في الذات وإحساس بالسيادة وعادة ما يختارون شريكا يوافقهم في آرائهم ويتحلى بصفات لا تختلف كثيرا عن صفاتهم الشخصية.

يحتاج مواليد الحمل إلى صبر عند الدخول في جدال أو مناقشة لأن استثارتهم واستفزازهم قد يسفر عن انتهاء العلاقة والانفصال، وقد لا تجدي كل محاولات الصلح في التوفيق!

عندما يكون برج الحمل في علاقة ما ، يفترض نفسه الشخص الدافع والمشجع والذي يجب أن تكون له السيطرة على كل شيء.

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كما أن قوة برج الحمل الجارفة تجبر تجعله يبدو كالقائد في أي مغامرة تتطلب التعاون، وأحياناً يبدوا بأنهم يريدون أن يهزموا ويتغلبوا على شركائهم أوأنهم لا يحبونهم.

برج الثور في العلاقة العاطفية :

معروف عن مواليد برج الثور في الحب الحذر والهدوء والاستقامة، فهم يكرهون الفوضى والاندفاع ولا يختارون شريكا متهورا لا يقدر المسؤولية.

إذا كنت ترغب في الاستمرار مع شريكك من برج الثور فلا تغامر بإظهار اندفاعك وعليك بالتروي، فكونه مخلص جداً للأصدقاء والعائلة، يفضل الثور الصداقات طويلة الأمد وحتى أنه يبحث عن علاقات أو زواج وبرج الثور قوي بالرغم من أن طبيعته الشهوانية قد تقوده في الطريق الخطأ وبخاصة في سن الشباب.

برج الجوزاء في العلاقة العاطفية :

يعشق مواليد الجوزاء روح الدعابة أثناء التحاور مع الآخر ولا يفضلون التحدث إلى العابسين ومن لا يشاركونهم الحس الفكاهي، إذا كان شريكك من مواليد الجوزاء فاحرص على خفة الظل وإلا فلا تعجب من فتور العلاقة.

لدى مواليد برج الجوزاء في الحب الرغبة في اتباع طريق التجربة في مختلف أوجه العلاقات الاجتماعية، وطالما بقي الشريك واضحاً، صبوراً، مثيراً، مغامراً ولديه الرغبة في مناقشة تفاصيل الحياة فإن الوضع سيكون جميلاً بالنسبة إليه، فمولود الجوزاء ليس بعيداً بطبعه عن الميل للتشرد والتسكع لذلك فالشريكان هنا ربما يكونان عرضة للانفصال والطلاق، فمولود الجوزاء يفكر بالمتع الآنية لتجربة عابرة ولا يفكر بالتعامل مع المخاطر التي قد تواجهه .

برج السرطان في العلاقة العاطفية :

مواليد السرطان معروفون بحسهم المرهف واحتكامهم إلى العاطفة؛ لذا فهم لا يتواصلون أبدا مع من هم غارقون في الاهتمام بالماديات، علاوة على ذلك، هم يؤثرون الروح الأسرية ويقدرون لمل الشمل، والسرطان شخص مدافع ومحب للتملك إلا أنه ليس بالشخص المسيطر فمن الممكن أن يصبح عاشقاً غيوراً عندما يشعر بعدم الأمان.

برج السرطان في الحب قاسي من الخارج ولكنه من الداخل حساس و يولي أهمية للأشياء الطبيعية الفطرية، وكعاشق يبحث السرطان عن الأمان والإخلاص، ويمكن أن يجرح ويكتئب مولود السرطان بعمق عندما يخونه الشخص الذي يحبه ويثق به ، وقد يفكر بعدم تكرار التجربة العاطفية مع أي أحد آخر!!

برج الأسد في العلاقة العاطفية :

يعشق مواليد الأسد إثارة اهتمام المحيطين والبقاء في بقعة الضوء، من هنا قد يصعب عليهم التواصل مع من لا يقدرون هذه الطبيعة فيهم، وقد يتمسك مولود الأسد بعلاقات سيئة بسبب أن الشعور بالأنا والذات لديه والذي لا يسمح له بالاعتراف بأنه قد ارتكب خطأً ما، وكذلك تفاؤله الشديد يجعله لا يرى أية مشكلة على أنها لا تقهر، وعلى شريك برج الاسد الملكي أن يكون حذراً جداً وأن لا يتسبب بجرح لأسد أو لبؤة، فالرد سيكون ملكياً أيضاً وقد تعاقب عقاباً شديداً.

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برج العذراء في العلاقة العاطفية :

يقدر مواليد العذراء المسؤولية والعملية، فإذا كنت من هواة اللهو فلا تأمل في علاقة ناجحة مع شريك من مواليد العذراء، إما أن تتخلى عن طبيعتك أو عن شريكك.

من الصعب أيضاً إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة ومن طبائعهم كثرة انتقاد العادات الشخصية للآخرين، الأمر الذي قد يعرقل وصولهم إلى علاقات مثمرة مع الناس أو حتى المشاركة في علاقة ممتعة مع الشريك، فهم عادة لا يرغبون بمناقشة مشاعرهم العميقة مع الآخرين إلا مع شخص موثوق به أو مع الحبيب .

برج الميزان في العلاقة العاطفية :

الطيبة وحسن الخلق من أبرز صفات مواليد الميزان، هذا إلى جانب توددهم المستمر للمحيطين، فإذا كان شريكك من مواليد الميزان فعليك بالبساطة والسلاسة.

هدف برج الميزان الوحيد هو المتعة والانسجام. يفضل الميزان أن يكون متبوعاً على أن يكون تابعاً، وكلما أبدى الشريك أو حتى أي من الرفاق إعجاباً بالميزان كلما كان هو في سعادة أكبر، فالحب لدى برج الميزان ليست مجرد التقاء شخصين وإنما التحام شخصين في الحياة وكأنهما شخص واحد.

برج العقرب في العلاقة العاطفية :

يفضل مواليد العقرب دائما الإلمام بمجريات الأمور وقد يصل الأمر إلى حد التدخل في شؤون الغير، إلا أن عدم مجاراتهم قد تقضي على العلاقة؛ لذا فاصبر على أسئلة شريكك المستفزة إبقاء على العلاقة.

سوف تكون ردة فعل العقرب قوية عندما يحاول الحبيب الغوص في حياته الخاصة، ويمكن أن يكون العقرب مهيمناً ومتسلطاً بشكل غير عادي في علاقاته الشخصية وخاصة عندما يدرك العقرب بأن الشريك أضعف منه، فعندما يجد العقرب الشخص المناسب فهو سيكون الشريك مدى الحياة.

برج القوس في العلاقة العاطفية :

المغامرة وعشق السفر الترحال أهم مفاتيح شخيصة مواليد القوس، فهم ينفرون دائما من هواة الجلوس في المنازل؛ لذا فعليك التخلي عن هذه الصفة في سبيل إنجاح العلاقة.

قد يكون اندفاع وصراحة القوس محل سوء فهم من قبل الآخرين قد يهدد التواصل مع أولئك أصحاب الأسلوب المتحفظ في التعامل، وبالرغم من أن مواليد القوس يكرهون الارتباط إلا أنهم يحبون خوض التجارب فيما يخص كل أشكال العلاقات الاجتماعية، والنزاهة والصدق المتبادلين هما مفتاح النجاح العاطفي بالنسبة للقوس.

برج الجدي في العلاقة العاطفية :

يحرص مواليد الجدي على ضبط النفس والروية ولا يغامرون بالدخول في علاقة إلا بعد فترات من التأمل والتفكير، وعلى شريك الجدي أن لا ييأس وان ينتظر حتى يشعر الجدي بالاطمئنان الكافي ويصارحك بشعوره تجاهك، فلا تتعجل بصرف النظر عنه.

يحاول الجدي وبشدة أن يخفي الطبع الغير رزين لديه ، ويحب أن يظهر بمظهر الرجل الطموح والمتوازن والذي لا يعير اهتماماً كبيراً للعلاقة العاطفية.

تحت مظهره غير المهتم بالعلاقة العاطفية وبالحب يوجد بركان من العواطف الجياشة داخل قلب برج الجدي، فإن تعرض الجدي للجرح فهو لن يتوانى أبداً في أخذ قرار حاسم بإنهاء الأمر بطريقة عملية جداً، ولا يعني أبداً بأن برج الجدي قاسي القلب إلا أن حياته العملية تحتم عليه عدم الوقوف عند علاقة غير ناجحة.

برج الدلو في العلاقة العاطفية :

قد يقوم مواليد الدلو أحيانا بسلوكيات غريبة فهم خياليون بطبعهم ويجتذبهم من هم يتحلون برؤية ثاقبة وأفق واسع، علاوة على ذلك، يُعرف عنهم شعورهم بالألفة والود الدائم تجاه الآخرين، من هنا يصعب عليهم مصاحبة الأنانيين ومحبي الذات.

قد يكون الدلو عاشقاً ميالاً للمزاح واللهو ويميل عليه صفة التنبه واليقظة، وقد يقوم مولود الدلو بتقديم الكثير لإرضاء الشريك في حال شعر بأن الحبيب داعم له ومتفهم لشخصيته، وينفتح مواليد برج الدلو على كافة أشكال التجريب ، ولو كان على صعيد العلاقة العاطفية!، فإن تعرض الدلو للجرح قد يتحمل منك الكثير إلا أنه بمجرد وصوله لقرار النهاية فليس هناك عودة فهو لن يتراجع عن قراره أبداً ولو سامحك !!

برج الحوت في العلاقة العاطفية :

لا يدخل مواليد الحوت في نزاعات مع الآخرين، فهم يحبون الأمن والاستقرار؛ لذا فلا تجر شريكك من مواليد الحوت إلى مشاحنات قد تنتهي إثرها العلاقة، ويعاني برج الحوت فعلاً من الخوف الناشئ عن احتمال رفض الآخرين لهم ومن قلة الثقة بالنفس، فمولود الحوت شخص لطيف ويهتم بالآخرين ولكن هو دائماً يقع فريسة الشريك في حال كان هذا الشريك من الشخصيات المسيطرة والتي لا تهتم بالآخرين.

فإن مواليد الحوت ينغمسون في تجارب رفاقهم أو من معهم ، ويتأثرون كثيراً بالعلاقات الفاشلة لأصدقائهم !!، وعلى حبيب الحوت أن يكون حريصاً فلدى مولود الحوت حاسته السادسة القوية التي تخبره بكل تأكيد إن كنت صادقاً معه أو تستغله، وإن تألم سيبتعد بكل صمت حاملاً آلامه معه.

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