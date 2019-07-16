نجمات عالميات بعيوب جمالية جعلتهن الأجمل ومنحتهن إطلالة مميزة

أحياناً عيوب الوجه تكون سر جمالك، وفي السطور التالية نعرفك على نجمات عالميات بعيوب جمالية جعلتهن الأجمل ومنحت إطلالتهن تميّزاً كبيراً. لذلك إن كنت الى حد الآن غير مقتنعة بإحدى تكاوينك، من الأفضل عدم اللجوء الى تغييرها فقد تكون سر من أسرارك الجمالية وأنت لا تعلمين. شاهدي صور جميلات العالم بأخطاء في وجوههن واستمدي منهن ثقتك بنفسك

آن هاثوي وأنفها الطويل

تُعتبر من أجمل الممثلات العالميات وهي تتميز فعلا بتكاوينها الكبيرة التي تعكس في الوقت عينه وجهاً طفولياً مفعماً بالجاذبية. لا يمكنك رؤيتها في أي مشهد تمثيلي من دون التأمل في سحر جمالها، ومع أنها من صاحبات الأنف الطّويل الا أن ذلك عزز إطلالتها الطّبيعية المفعمة بالجاذبية.

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ليلي الدريدج وفرق أسنانها النصفي

تعتبر من أشهر عارضات أزياء فيكتوريا سيكريت وأجملهن على الإطلاق، فهي تتمتع بوجه جميل ذات ملامح محددة ومفعمة بالجاذبية. وعلى الرغم من فرق أسنانها النصفي الذي تعتبره فئة كبيرة من النساء خطأ جمالي، الا أنها لم تحاول حتى تصحيحه بل على العكس، تم استدعاؤها لتصوير اعلانات كثيرة متعلقة بأحمر الشفاه بهدف إظهار ذلك الفرق الذي أصبح ميزة في جمالها وللمناسبة شاهدي فيديو ليلى ألدريدج وهي تمثل مجموعة Serpenti من علامة بولغري

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ميغان فوكس ووجهها الطويل

عارضة أزياء وممثلة عالمية، وتعتبر من أجمل نساء العالم على الرغم من وجهها الطّويل. لذلك إن كنت من صاحبات الوجه الطويل، الدائري، أو حتى المربع عليك أن تختاري دائماً ما يخدم لوكك إن كان بقصة الشعر أو الماكياج أو حتى الملابس واعلمي أنك جميلة بطبيعة تفاصيلك.

كيت بوسورث

تعتبر من أجمل نساء العالم، وتتميز ببشرة بيضاء نقية وشفاه بارزة طبيعياً. أما عيبها الوحيد هي أنها تتمتع بعيون ملونة، إنما لكل عين لون مختلف عن الآخر، وهذا الإختلاف الصادم ضاعف جمالها ومنحها تميّزاً لا مثيل له وفي المناسبة

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