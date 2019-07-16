تعرّف على أشهر العطور التي استعملتها الأميرات والنجمات يوم زفافهن

شكّلت أنواع العطور التي استخدمتها الأميرات والنجمات بصمة متممة لإطلالات خالدة في يوم زفافهنّ، دخلت إلى تاريخ عالم العرائس من الباب الواسع، وهي العطور التي نستعرضها في السطور التالية.

أودري هابورن وعطر جيفنشي

تعد أودري هيبورن من العرائس المحظوظات بما يكفي لصنع عطر خاص من صديقها هيوبرت دي جيفنشي ليوم زفافها. كانت الممثلة من المعجبات جدًا بالرائحة، ورفضت إنتاجها على نطاق واسع للجمهور، ولكن تم إصدارها لاحقًا في عام 1960. تحتوي L'Interdit على أزهار البرتقال والياسمين ونجيل الهند والباتشولي. العطر ما يزال مستمرًا. ياسمينة قد أخبرتك عن عطر 2019 L’Interdit Couture Edition من Givenchy

كيت ميدلتون: الوفيّة للماركات الإنجليزية

وكأنّ دوقة كامبيردج وفية بقوّة للعلامات التجارية الإنجليزية، فبعد فستان زفافها الذي حمل توقيع دار ألكساندر ماكوين اختارت أيضًا عطر زفافها White Gardenia Petals من ماركة العطور Illuminum، الذي ما لبث أن انقطع من الأسواق فور إعلان الخبر. ويتميّز هذا العطر بنفحاته العطرية الوردية المليئة بالأنوثة. تجدر الإشارة إلى أنّه بعد سنوات اتهم البعض دار ماكوين أنّ سرق تصميم الفستان!!

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الأميرة ديانا وعطر ما يزال موجودًا

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في حين كانت الأميرة ديانا معروفة بكونها معجبة جدًا بعطر Penhaligon's Bluebell ، قامت بتبديل عطرها في يوم زفافها لصالح Houbigant Quelques Fleurs، الذي لا يزال متاحًا للشراء. يجمع العطر في تركيبته البرغموت والجلبانوم والطرخون والليمون. وهنا نذكرك بموقف غريب حصل في زفاف ليدي ديانا ولم ينتبه له أحد.

غريس كيلي وعطر صمّمه الأمير رينيه خصيصًا لها

رومنسية أمير موناكو بلغت أوجّها، حين قرّر أن يطلب ابتكار عطر خاص بعروسه غريس كيلي قبل زفافهما في عام 1956. وهو Fleurissimo من Creed ، الذي كان يحتوي روائح الأزهار لتتناسب مع باقة العروس. وما تزال غريس بعد سنوات على الزفاف والرحيل، أحد أقوى مصادر الإيحاء لإطلالة زفاف خالدة.

أمل كلوني وعشق " أوسكار"

إطلالة زفاف أمل كلوني جاءت بتوقيع أوسكار دو لا رنتا، ففستان الزفاف حمل توقيع المصمم الراحل، وهي حال العطر كذلك حيث اختارت عروس جورج كلوني Something Blue من الماركة ذاتها.

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