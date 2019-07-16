بيونسيه تتألق بفستان مثير خلال عرض فيلمها الجديد

انتقل البريق الهوليوودي الأحد، من لوس أنغلوس إلى لندن، في حدث إطلاق فيلم ديزني الأيقوني The Lion King، من صالات سينما أوديون لوكس.

ولكي يشعر الضّيوف وكأنّهم في واحدة من الغابات التي صُوّر فيها الفيلم، استبدلت السّجادة الحمراء بسجّادةٍ صفراء مُطبّعة ببصمات مخالب الأسود، والأشجار الخضراء تحفّ المكان.

ولأنّ الحدث كانَ معنيًّا بإطلاق الفيلم رسميًّا في جميع أنحاء أوروبا، انضمّ فيه جميع أبطاله الّذين أعاروا أصواتهم لشخصيات الفيلم المعمول على طريقة الـ live action، وهو فنّ سينمائي يستعين بمشاهد حقيقية عِوضًا عن الأنيميشن.

اقرا ايضاً:

بيونسيه بإطلالة مثيرة خلال حفلة خيرية في الولايات المتحدة

ترأّست النجمة العالمية بيونسيه حشد المشاهير الذين حضروا حفل الافتتاح، واستلهمت إطلالتها في الحدث من دورها في الفيلم "اللبؤة نالا"، فارتدت فُستانًا باللون الذّهبي بتوقيع المُصمم الفيتنامي Cong Tri، جاء بستايل القِماشات المُلتفة، والكتف الواحدة، وفتحة جانبية وصلت أعلى خصرها، فصُنّفت إطلالتها بالأجرأ في تاريخها على السّجاد الأحمر.

لم يحظ فيلم The Lion King باهتمامٍ هوليووديٍّ فقط، بل كانَ فيه لمسةٌ ملكيًّةٌ أيضًا، كانت عبارة عن حضور دوقي ساسكس إليها، حيث وصل الأمير هاري وميغان ماركل يدًا بيد إلى الحفل.

Advertisements

وفي لحظةٍ وصفتها مجلّة ELLE بنسختها الكندية بـ "الملحمية"، التقت ميغان ببيونسيه قُبيل عرض الفيلم، وتبادلتا الأحضان والقُبل، بل ونعتتها بيونسيه بـ "أميرتي"، وبعدها انغمستا بالحديث عن طفل ميغان "آرتشي"، وتوأمي بيونسيه "سير ورومي".

سلّم هاري وميغان على جميع أبطال الفيلم وضيوفه، أمثال سير إلتون جون، وفاريل ويليامز، وسيث روغن، وفلورينس كاسومبا، وكيغان ميشيل كي، وليبو إم، وسير تيم رايس، وبيلي إشنر، وجون فافريو، وهانس زيمر.

ومن المشاهير الذين حضروا حفل الافتتاح، الممثل العالمي فان ديزل مع شريكته بالوما جيمنيز وأطفالهما، كما تواجد أيضًا زوج إلتون جونز "ديفيد فورنش"، بالإضافة إلى غاي ريتشي وزوجته جاكلين وأطفالهما.

قد يهمك ايضاً:

المغنية العالمية بيونسيه تعيد إطلاق علامتها التجارية الرياضية

بيونسيه تكشف عن ساقيها في فستان باللون الأبيض