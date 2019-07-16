صديق جيد.. وزوج "حظه وحش".. لقطات من حياة أحمد السعدني النسائية

دور صغير في مسلسل "الشقاء والحب" كان الظهور الأول للفنان أحمد السعدني، عام 1997، الذي استكمل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن ثم تخصص في التمثيل، وتنقل بين الأعمال الفنية، حتى أثبت نجاحه، وكانت آخر أعماله، دوره في مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريا كبيرا.

ويوافق، اليوم، عيد ميلاد أحمد السعدني، الأربعون، ويرصد "هن" أدوارا لعبتها النساء في حياة أحمد السعدني:

والدته.. أهم كائن في الكرة الأرضية

"أهم كائن في الكرة الأرضية" وصف أطلقه الفنان أحمد السعدني، على والدته حينما هنأها بعيد ميلادها العام الماضي، إذ نشر صورة تجمعه بها.

مواقف وذكريات حلوة جمعت بين أحمد السعدني بوالدته التي كثيرًا ما قدمت المساعدة والتضحية لنجلها، فروى "السعدني" عنها خلال استضافته في برنامج "قهوة أشرف"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، المذاع على قناة "الحياة"، أبرز موقف يؤكد مساندتها له، "مرة تأخرت عن الامتحان حينما كان في مرحلة الثانوية العامة، فاكتشفت والدتي وجوده في غرفتي، ففوجئت بي، فأخذتني من يده بسرعة إلى المدرسة وهي بملابس البيت، دون أن تضع الحجاب على رأسها، وحينما وجدت باب المدرسة مغلقا، ساعدتني لأقفز من فوق سور المدرسة لأدخل وألحق بالامتحان".

صديقته.. مي عز الدين

صداقة قوية جمعت بين الفنان أحمد السعدني والفنانة مي عز الدين، فهو الدائم لها في أزمات ومواقف كثيرة كان آخرها، حينما تعرضت الفنانة مي عز الدين لانتقادات بسبب دورها في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

فنشر أحمد السعدني صورتين لصديقته الفنانة مي عز الدين، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، معلقًا عليها، "أنا متفرجتش عليكي لأني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك وربنا يكملها لك على خير".

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وتعرض الثنائي لبعض الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، ففي إحدى المرات حينما نشرت مي عز الدين صورة مجمعة لهما، معلقة عليها: "وحشتني أكتر صديق ليا.. تخيلو لما تبقى واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكتر من شهرين لغاية دلوقتي.. وحشني بجد".

الأمر الذي أثار الجدل بينهما، إذ علق "السعدني" على الصورة قائلًا: "وأنا اقول صاحي لاقي 100 ميسد كول ليه، اتاريهم جوزونا تاني وأنا ماعرفش".

المشاكل تنهي زواج أحمد السعدني.. وعلاقة قوية مع أطفاله

تعتبر حياة الفنان أحمد السعدني الشخصية، بعيدة بعض الشيء عن وسائل الإعلام، إذ أنه لم يتحدث كثيرًا عن ذلك، فهو تزوج مبكرًا وأنجب طفلين، لكنه انفصل عن زوجته للمرة الثالثة.

فظل "السعدني" لفترة طويلة لم يفصح عن طلاقه، وبعد أن ترددت الأنباء عن انفصالهما، أعلن "السعدني" عن طلاقه لزوجته، خلال استضافته مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها المذاع على "إف إم".

ويرتبط "السعدني" بعلاقة قوية مع ابنيه وهما "عبدالله وياسين"، فنشر صورة تجمعه بهما في عيد ميلاده منذ عامين، معلقا عليها، "عمر ما فرق معايا يوم عيد ميلادي يعني مش بفرح واحتفل زي ناس.. ولا بكرهه واكتئب زي ناس بقعد اتامل بس.. سنة ياااه بسرعه كده.. الزمن ده سحر زيبق بيجري ميتمسكش.. والناس والحاجات بتتغير اللي بتكرهه النهارده حتحبه بكره والعكس شكلك وتفكيرك بيتغير.. حاجة واحدة بس مبتتغيرش.. أنت... أنت اللي جواك.. هو ده اللي معاك لحد متموت زي ما هو... فريحه ومتتعبوش عشان ميطلعش عين أمك".

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