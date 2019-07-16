النجمة داكوتا جونسو بإطلالة صيفية مميزة من بيت أزياء "جوتشي"

رصدت عدسات المصورين النجمة داكوتا جونسون وهي بإطلالة صيفية مميزة من بيت أزياء جوتشي، فيما تنتظر جونسون عرض فيلمها " The Peanut Butter Falcon " والذي قامت بتصويره في سافانا بمدينة جورجيا . فيلم " The Peanut Butter Falcon " يشارك داكوتا جونسون بطولته عدد من نجوم هوليوود من أبرزهم شيا لابوف و بروس ديرن، وهو من تأليف و إخراج تايلر نيلسون ومايك شوارتز، وتدورالأحداث حول شاب لديه "متلازمة داون" يهرب من دارالتمريض حيث يعيش للبحث عن حلمه . قد يهمك ايضاً: تألُّق داكوتا جونسون بفستان باللون الزهري مُزيّن بالترتر المُلوَّن داكوتا جونسون تسرق الأضواء بفستان أبيض ساحر من الدانتيل



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