محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية من أن حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال التغيرات الطارئة على شكل ولون ورائحة الأدوية كالشقوق في الأقراص أو الكتل والعكارة في أدوية الشراب.

وشددت الغرفة على ضرورة التخلص من الأدوية في حال ملاحظة هذه التغيرات، مشيرة إلى ضرورة حفظ الأدوية في مكان جاف وفي ظل درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.