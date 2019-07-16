سعد الدين الهلالي عن طلاق الحائض: يقع عند الجمهور مع الكراهة

تناول الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، مسألة طلاق الحامل وحكمها الشرعي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".
وقال الهلالي، "مفيش حد من الفقهاء قال ان طلاق الحامل ممنوع"، مضيفا أن الخلاف وقع على مسألة طلاق الحامل.
وأرجع الهلالي الخلاف حول طلاق الحائض إلى حديث سيدنا عمر بن الخطاب بعدما ذهب لزيارة نجله عبدالله فوجده طلق زوجته وهي حائض وانزعج لذلك كثيرا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها وأن تظل على ذمته لدورتي حيض كاملتين ثم يطلقها إن أراد.
وأوضح بعض الفقهاء أن هذا الحكم خاص بعبدالله بن عمر وأن الحكم الفقهي أن يطلق الرجل زوجته أثناء طهرها أو حملها.
ولفت الهلالي إلى أن جمهور الفقهاء حكموا بكراهة الطلاق أثناء الحيض مع وقوعه، وأن مذهب ابن تيمية ومذهب ابن حزم الظاهري وابن القيم قالوا إن طلاق الحائض لغو وكأنه لم يقع "قاله وكأنه لم يقله".
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