"الإفتاء" عن حكم الأب القاطع لرحمه إرضاء لزوجته الثانية: حرام شرعا

بالفيديو| "الإفتاء" توضح أحقية صلة الرحم بعد وفاة الأب والأم

بالفيديو| "الإفتاء" توضح حدود صلة الرحم بين زوجات الأشقاء

منها "صلة الرحم".. 4 خطوات لتوسيع الرزق

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ضوابط شرعية واضحة، تضعها الشريعة الإسلامية حول التعامل بين أفراد الأسر، من بينها حكم هجر الرجل لعائلته، عقب زواجه من امرأة أخرى.

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وتلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلا حول حكم الأب القاطع لرحمه إرضاء لزوجته الثانية، فأجابت عليه في مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة الواحد، منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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وأكدت "إفتاء"، أن تصرف الأب محرم شرعا، حيث إن صلة الرحم للأبناء والأسرة واجبة، ولا علاقة لها بما بينه وبين زوجته الثانية.

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