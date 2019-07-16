طريقة عمل ماش بوتيتو

حضري لأولادك، الماش بوتيتو، على العشاء، بثلاث خطوات فقط، على طريقة الشيف غادة جميل، وإليكِ الطريقة. مكونات الماش بوتيتو بطاطس مهروسة كوب لبن 1/2 كوب زبدة ملح - فلفل جزر سوتيه مكعب مرقة طريقة تحضير الماش بوتيتو شوحي البطاطس المهروسة، مع المرقة فب البداية. Advertisements ضيفي الزبدة واللبن للخليط. تبليها بالملح والفلفل، وضعي الجزر السوتيه على الوجه. ​

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