فوائد الرياضة لكبار السن.. تقي من الأمراض وتقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكد البروفيسور إنجو فروبوزه أهمية الرياضة لصحة كبار السن؛ حيث إنها تعمل على تقوية جهاز المناعة وتقي من الأمراض كالسكري وهشاشة العظام.

وأضاف عالم الرياضة الألماني أنه من المثالي لهذا الغرض ممارسة رياضات قوة التحمل الصديقة للمفاصل مثل ركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام العصي، مع ممارسة تمارين اللياقة البدنية بمعدل 3 إلى 5 أيام.

ومن المهم أيضا دمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.