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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:32 صباحاً - انطلق تحدي العمر #agechallenge عبر استخدام تطبيق FaceApp على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بصور أشهر نجوم العالم العربي، الذين ظهروا بوجوه ملأتها التجاعيد كما لو أنهم بعمر الـ80.
لكن اللافت كان جمال نجومنا بالرغم من التقدم في العمر، علماً أننا جميعاً معرضون لظهور التجاعيد في وجوهنا كلما تقدمنا في العمر؛ إلا أن نجومنا بدوا بكامل جمالهم والتجاعيد ظاهرة بشكل واضح.
وفي الصور أعلاه اخترنا لكم أشهر النجوم العرب من دون تجميل. كيف يصبحون مع تقدم العمر وتحديه بحسب هذا التطبيق؟
يوسف الخال ونيكول سابا الأكثر شيباً بين النجوم:
كما ترون، فالنجمان اللبنانيان نيكول سابا ويوسف الخال ظهرا مع تحدي العمر بوجهين شاحبين بدوا بسن متقدم جداً، وبدت التجاعيد ظاهرة بشكل واضح إلى جانب الشعر الشائب.
تامر حسني الأكثر أناقة مع تحدي العمر:
النجم المصري تامر حسني بدا بكامل جماله وأناقته مع تقدمه في العمر في هذا التحدي؛ حيث لاقت به الشيبة والتجاعيد في وجهه.
نجمات جميلات في تحدي العمر:
النجمة نادين نسيب نجيم بدت جذابة وجميلة بالرغم من تقدمها في العمر، كما أن بلقيس فتحي ظهرت بعمر الـ80 بجمال راقٍ بالرغم من التجاعيد الناعمة في وجهها.
نجوم يليق بهم تحدي العمر:
النجم ظافر العابدين نشر صورته عبر إنستقرام وبدا مظهره بعمر الـ80، وعلق على صورته بالقول: "نظرة إلى المستقبل".
أما النجم أحمد زاهر فقد خاض تحدي العمر بنشر صورته عبر إنستقرام، وكتب تعليقاً كوميدياً قائلاً: "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام".
نجمات خضن تحدي العمر بالرغم من كثرة التجاعيد:
من أكثر النجمات اللاتي بدون كبيرات في العمر، والتجاعيد تملأ وجوههن لا سيما حول العينين لطيفة التونسية التي بدت كبيرة في العمر لكنها جميلة؛ حيث تناسبت تجاعيد وجهها مع تسريحة شعرها ومكياجها الناعم.
النجمة وفاء الكيلاني أيضاً بدت كبيرة في العمر، والتجاعيد تملأ وجهها لكنها بدت جميلة وناعمة بعمر الـ80.
كما أن النجمة مايا دياب تبدو جذابة كثيراً في عمر الـ80، وهذا ما تبدو عليه النجمة السورية رويدا عطية.
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