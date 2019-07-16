أقنعة الفازلين بالصيف لحماية اليد والقدم من التشققات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:32 صباحاً - حرارة الشمس تزداد حدةً يومًا بعد يوم بموسم الصيف، وعليكِ التفكير جيدًا في كيفية حماية بشرتكِ من أيّ تشققات، ومثلما تهتمين ببشرة وجهِك، فالانتباه لقدميكِ ويديكِ أمر مهم أيضًا، لأنهما يتعرضان للكثير من المشاكل بسبب الجفاف وأشعة الشمس، وأكثرها شيوعًا مشكلة التشققات.



والفازلين يُعتبر أحد المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة نعومةً ولمعانًا، لهذا ننصحكِ باعتماده مع هذه الماسكات الطبيعية، للحفاظ على نضارة وصحة بشرة اليد والقدم.



خليط الفازلين والحليب وزيت جوز الهند لنعومة اليدين

الفازلين لنعومة اليدين

المكونات

نصف كوب حليب

ملعقة كبيرة فازلين

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



تحضير الماسك



ضعي المكونات في وعاء عميق، وانقعي يديكِ به لمدة 10 دقائق.

أخرجي يديكِ من الوعاء، واغسليها بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة.



يفضل عمل هذه الخلطات قبل النوم، للحصول على أفضل نتيجة، وتجديد خلايا البشرة بشكل أسرع.



خليط الفازلين مع زيت الزيتون والملح

الفازلين لنعومة القدم

المكونات

- ملعقة كبيرة من الفازلين

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة ملح البحر



تحضير الماسك



- أخلطي المكونات مع بعضها البعض، وابدئي بعمل سكرب لقدميكِ.

- أتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ومن ثم افركي مرة أخرى قدميكِ.

- أشطفي القدم بالماء الدافىء، ثم ضعي القليل من الفازلين مرة أخرى، وارتدي الجوارب واتركي القدم لليوم التالي، ثم اشطفيها بالماء.

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