فوائد تقشير البشرة ومضارها.. احذري المبالغة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:32 صباحاً - فوائد تقشير البشرة كثيرة وتكاد لا تحصى، فقد أصبح تقشير البشرة خطوة جمالية مهمة لا بل ضرورية تمنحكِ بشرة نضرة وخالية من الشوائب، ولكن وعلى قاعدة، كل ما نكثر منه يصبح مضراً ، تجنّبي الإفراط في تقشير البشرة فقد تفقد منافعها وتتحوّل إلى مضار.

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ولكن يبقى السؤال ما هي الكمية المسموحة لتطبيق تقشير البشرة والجواب هو أن هذا يعتمد على نوع البشرة فالبشرة الذهنية قد تتطلب 3 مرات تقشير في الأسبوع على أقل تقدير بينما البشرة الجافة يمكنها الاكتفاء بجلسة تقشير واحدة في الأسبوع، وكذلك يعتمد على نوع التقشير فالتقشير اللطيف يمكن إجراؤه يومياً للبشرة الدهنية و3 مرات في الأسبوع للبشرة العادية.

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إليكِ فيما يلي فوائد تقشير البشرة ومضارها، اطلّعي عليها قبل التطبيق لتكوني على بيّنة من كلّ تفاصيل تقشير البشرة

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• فوائد تقشير البشرة

فوائد تقشير البشرة



- التخلص من الجلد الميت، فالبشرة النظيفة دليل على صحة الجلد، إذ يلتصق قناع التقشير بالطبقة العليا من الجلد، وبعد أن يجف القناع تتم إزالته، فيُزيل معه جميع الأوساخ العالقة على مسام الجلد، مما يمنح البشرة النضارة والإشراقة على الفور.

- منح البشرة مضادات للأكسدة التي تحميها من الجذور الحرة المُسببة لحب الشباب، والبقع الداكنة والتصبغات، إذ يوجد في مكونات التقشير فيتامينات أو مستخلصات للفواكه تحمي الجلد من الأضرار.

- التقليل من حجم مسام الوجه وجعلها تبدو أصغر سناً، كما أنه يُقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خاصة إذا كان قناع التقشير يحتوي على فيتامين C، وفيتامين E، مع خصائص مضادة للالتهابات.

- تنقية البشرة وتنظيف المسام، مما يمنح البشرة المظهر الجميل، كما يُقلل من حجم المسام ويجعل البشرة أكثر صفاء وإشراقة.

- التخلص من شعر الوجه.

- ترطيب البشرة وتغذيتها.

- تهدئة الجلد ومقاومة الالتهابات، إذ تُساعد الخواص المضادة للالتهابات في هذه الأقنعة على إزالة الأوساخ، والرؤوس البيضاء، والسوداء.

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• أضرار التقشير للبشرة

أضرار التقشير للبشرة

- احتمالية إصابة الشخص بالتهابات جلدية، سواء من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، وتزيد هذه الاحتمالية لدى أصحاب البشرة السوداء أو الداكنة.

- عدم ملائمة طريقة التقشير لنوع بشرة الشخص، مما قد يؤدي إلى حدوث ردات فعل عكسية في البشرة، وخاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة.

- احتمالية ظهور حبوب على البشرة تشبه حب الشباب، والتي قد تنتج من استخدام طرق خاطئة في التقشير، أو استخدام مستحضرات طبية غير مناسبة للوجه. حدوث احمرار شديد في الوجه بعد جلسات التقشير، وقد يلاحظ الشخص أحياناً تورّمات في وجهه بعد إجراء الجلسات، وهذا يختلف باختلاف طريقة التقشير.

- احتمالية تغير لون الجلد إلى اللون الداكن أو البني، وهذا يحدث بكثرة عندما يقوم الشخص بتجاهل استخدام واقي الشمس بعد إجراء جلسات التقشير.

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