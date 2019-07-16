مناكير أظافر جريء من وحي نيكي ميناج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:32 صباحاً - لطالما عُرفت المغنية نيكي ميناج بإطلالاتها الغريبة والتي تتخطى في بعض الأحيان حدود الجرأة. وقد لاقت نيكي الكثير من الإنتقادات اللاذعة بسبب أزيائها خصوصا أن جسمها الممتلئ يجعلها تبدو أكثر إثارة ولفتاً للنظر.



لكن رغم هذه الانتقادات التي طالت جرأة نيكي في ملابسها، لا بدّ من الإقرار بأن هذه النجمة الشابة تتحلّى بشجاعة قصوى تجعلها تميل إلى خيارات تعجز كثيرات من النجمات عن الإقدام عليها.

نيكي بمناكير ميتاليكينيكي بمناكير ميتاليكي





من ملامح الجرأة التي تظهر في إطلالات نيكي ميناج، ألوان مناكير الأظافر التي تختارها في مختلف المناسبات والتي تمنحها ذوقاً فريداً خاصة مع تقليمة أظافرها المدبّبة.



يحتل الستراس حيزاً كبيراً من خيارات نيكي إذ أنها تختار الأحجار البرّاقة بألوانها المختلفة لتزيّن بها أظافرها، رغبة منها في لفت الأنظار. وتأتي هذه الأحجار مناسبة للمناكير الذي تختاره إذ يكون اللون هادئاً نوعاً ما، فيما تأتي أحجار الستراس لتزيد وهجه.



ولتدرّجات الألوان الميتاليكية مكانة خاصة في إطلالات نيكي، خصوصا أن أظافرها المدبّبة تجعلها تبدو أكثر جاذبية. كما ان درجات المناكير الميتاليكي هي من أكثر الألوان الرائجة لموسم الصيف. وقد باتت تُعتمد ليس فقط في السهرات إنما في المشاوير النهارية والإطلالات الكاجوال.

الستراس يزيّن أظافر نيكي





المناكير الزهري بمختلف درجاته ليس الخيار الأول بالنسبة إلى نيكي ميناج، فهي تميل أكثر إلى الألوان الجريئة واللافتة، وهي تعتبر بأن الزهري لون هادئ رغم تأثيره الأنثوي على إطلالة السيدة. لكن في بعض الإطلالات استطاعت نيكي أن تمنح اللون الزهري لمسة جرأة لافتة مع أظافرها المقلّمة.



من ألوان المناكير التي تتصدّر خيارات نيكي ميناج تلك التي تأتي بدرجات داكنة كالأسود والزيتي والتوتي. فهذه الدرجات تمنحها إطلالة جريئة رغم أنها تجعلها تبدو حادّة بعض الشيء وهو ما ينتقده الكثيرون في إطلالات هذه المغنية الشابة.



وقد لفتتنا نيكي في إحدى المرات بتقليمة الأظافر المستطيلة، فعمدت إلى برد أظافرها بشكل مستقيم، وقد بدت أنيقة رغم أن الأظافر المدبّبة تعكس شخصيتها أكثر وتناسب جرأتها.

نيكي بمناكير ميتاليكي





شاهدي أبرز خيارات المغنية الشابة نيكي ميناج من ألوان مناكير الأظافر، واستوحي منها درجات الألوان التي ترغبين في تزيين أظافرك بها هذا الصيف.

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