تعتبر السبانخ من الأطعمة التي تحتوى على العديد من الفوائد حيث يوجد بها خواص مضادة للالتهابات والسرطانات، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين E، كما تساعد على تقليل ضغط الدم، وتحتوى على عناصر تساعد على الحفاظ على البصر مع تقدم السن وتقي من الأمراض، لذلك نقدم لكم طريقة عمل سبانخ بالبشاميل، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف"، عبر CBC سفرة.

المقادير

سبانخ.

شبت.

بصل.

ثوم.

جوزة الطيب.

مرقة.

بهارات.

قرفة.

دقيق.

لبن.

كريمة لباني.

سمـنة.

ملح.

فلفل اسود.

طريقة التحضير

قطعي البصل مكعبات متوسطة وضعيه في طاسة بها سمن على النار.

Advertisements

افرمي الثوم و ضيفيه إلى الطاسة مع مكعب مرقة ثم قطعي السبانخ قطع كبيرة وضيفيها مع شبت مفروم و قلبيها جيدا حتى تذبل.

ضيفي جوزة الطيب وقرفة وبهارات وملح وفلفل بعد ان ترفعيها عن النار.

ضعي سمنة بنفس مقدار الدقيق وقلبيه حتى يذوب الدقيق على النار.

ضيفي اللبن واستمري في التقليب ثم ضيفي الكريمة اللباني وارفعيه عن النار عندما يثقل صفي السبانخ من الماء وضعيها في طاجن فرن وعليها البشاميل.

ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

​