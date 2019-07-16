طريقة عمل صوابع زينب بمقادير بسيطة

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل صوابع زينب، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل صوابع زينب 125 مل زيت. 125 مل ماء دافيء. 225 جرام دقيق أبيض. 225 جرام دقيق سمولينا. 15 جرام خميرة. Advertisements 10 جرام سكر. 5 جرام ملح. شربات. طريقة عمل صوابع زينب في العجان الكهربائي ضعي الماء والزيت ثم الدقيق الأبيض والدقيق السمولينا واخلطيهم جيدًا. ضيفي الخميرة والملح والسكر واستمري في العجن حتى تتماسك. قطعيها قطع صغيرة وشكلية أصابع ثم مرري كل أصبع منها على مصفاة او مبشرة. اقليها في زيت غزير ساخن واخرجيها من الزيت وضعيها في الشربات وقدميها. ​

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