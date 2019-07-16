"الأرز المعمر" من الأكلات التي يتميز بها الريف المصري، إلى جانب كونه أحد أشهر الأطباق حول العالم، فلا يخلو أيّ منزل أو مائدة أو مطبخ من طبق الأرزّ، ونقدم لك اليوم طريقة عمل الأرز المعمر بالدجاج بمكونات بسيطة.

طريقة عمل الأرز المعمر بالدجاج

المكونات

2 كوب أرز

4 أكواب حليب

كوب سكر

ملعقة من السمن

فانيليا

قشطة

فراخ

طريقة التحضير

- تشويح الأرز مع السمن في قدر عميق لمدّة خمس دقائق حتى يتحمر قليلاً.

- تسقية الأرز المحمر بالمرق والحليب وتغطية القدر وطهيه على نار هادئة وتركه لمدّة عشرين دقيقة.

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- وضع نصف كمية الأرز المطهو في قاع طاجن فرن، ثمّ إضافة طبقة من الدجاج المسلوق ثمّ باقي كمية الأرز.

- دهن السطح بالسمن جيداً مع إضافة القليل من القشطة، أو الكريمة الطازجة يمكن الاستغناء عن القشطة، والكريمة حسب الرغبة.

- وضع الطاجن في فرن مسخن على درجة حرارة مئة وثمّانين درجة مئوية لمدّة خمس عشرة دقيقة تقريباً.

- إخراج الطاجن من الفرن.

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