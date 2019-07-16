في الصيف.. هذه الكريمات أفضل من الفاونديشن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوردت مجلة "Woman" النمساوية أنه من الأفضل في فصل الصيف الاستغناء عن كريم الأساس "الفاونديشن" بسبب قدرة تغطيته العالية، والتي تتسبب في زيادة إفرازات العرق في ظل درجات الحرارة المرتفعة، ومن ثم يسيل المكياج وتنشأ بقع، مما يُفسد المظهر الجمالي للبشرة.

وبدلا من ذلك، تنصح المجلة المعنية بالموضة والجمال باستعمال الكريمات المعروفة باسم "BB" أو "CC"، والتي تؤدي نفس وظيفة "الفاونديشن"؛ حيث إنها تعمل على إصلاح الأخطاء وإخفاء العيوب من ناحية وتمنح البشرة مظهرا موحدا ومتجانسا يشع إشراقا وحيوية من ناحية أخرى، بينما تتمتع بقوام خفيف.

كما تعمل كريمات "BB" و"CC" أيضا على ترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس، فضلا عن أنها تعتني بصحة البشرة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.