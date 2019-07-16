محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أوردت مجلة "Woman" النمساوية أنه من الأفضل في فصل الصيف الاستغناء عن كريم الأساس "الفاونديشن" بسبب قدرة تغطيته العالية، والتي تتسبب في زيادة إفرازات العرق في ظل درجات الحرارة المرتفعة، ومن ثم يسيل المكياج وتنشأ بقع، مما يُفسد المظهر الجمالي للبشرة.
وبدلا من ذلك، تنصح المجلة المعنية بالموضة والجمال باستعمال الكريمات المعروفة باسم "BB" أو "CC"، والتي تؤدي نفس وظيفة "الفاونديشن"؛ حيث إنها تعمل على إصلاح الأخطاء وإخفاء العيوب من ناحية وتمنح البشرة مظهرا موحدا ومتجانسا يشع إشراقا وحيوية من ناحية أخرى، بينما تتمتع بقوام خفيف.
كما تعمل كريمات "BB" و"CC" أيضا على ترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس، فضلا عن أنها تعتني بصحة البشرة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.
كانت هذه تفاصيل خبر في الصيف.. هذه الكريمات أفضل من الفاونديشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.