فستان حمالة الرقبة ينطق بأنوثتك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع فستان حمالة الرقبة "Neckholder Dress" على عرش الموضة في صيف 2019 لينطق بأنوثة المرأة ويمنحها إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو أن فستان حمالة الرقبة يمتاز بطابع مثير بفضل قصته الكاشفة للأكتاف والظهر، مشيرة إلى أنه يأتي هذا الموسم بقصة قصيرة لمزيد من الإثارة أو بقصة طويلة "ماكسي" لإطلالة الهيبيز المتحررة.

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وأضافت جراو أن فستان حمالة الرقبة يزدان هذا الصيف بنقاط البولكا دوتس الكلاسيكية أو نقوش جلد الحيوانات الجريئة خاصة جلد الثعبان، بالإضافة إلى التقليمات ونقوش الزهور الحالمة.

وأشارت جراو إلى أن فستان حمالة الرقبة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال تناسب الشاطئ من خلال تنسيقه مع صندل مجدول وحقيبة على شكل سلة، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب الحفلات بتنسيقه مع حذاء ذي كعب عال وحقيبة كلاتش.

وبفضل قصّته، التي تسلط الأضواء على الأكتاف والظهر، ينبغي الاستغناء عن القلائد، في حين يمكن ارتداء أقراط لافتة للأنظار.