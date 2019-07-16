طريقة عمل صينية البفتيك

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"صينية البفتيك" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير "صينية البفتيك"، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":-
المقادير
شرائح لحم
سمنة
ثوم
فلفل أسود
ملح
طريقة التحضير
- وضع السمن في طاسة على النار حتى تذوب.
- إضافة شرائح البفتيك.
- إضافة الملح والفلفل الأسود
- تغطية اللحم حتى ينضج، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.
- إضافة الثوم عند النضج، ثم يقدم.
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