فيديو وصور.. "يوم صيفي جدا" فنانات على البحر وبالمايو.. بينهن رانيا يوسف ونسرين أمين

اليوم كان بالفعل صيفي جدا، لدرجة أن حسابات النجمات على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كانت مليئة بالبحر، والمايوهات، والاسترخاء، فقد حرصت نجمات الفن على مشاركة متابعيهم من إجازاتهم الصيفية على البحر أبرزهن نسرين أمين، ورانيا يوسف، ومنة فضالي.

نسرين أمين على البحر بالمايو

كعادتها من العام الماضي، عادت نسرين أمين لنشر صورها الجريئة على البحر، مرتدية الملابس التي تلائم الصيف، وكان آخرها ما نشرته اليوم، عبر موقع تباديل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وأرفقت صورتها بتعليق، "استمتع بصيفك"، ولم يظهر ما ترتديه نسرين في الصور، وكان فيما يبدو "مايو"، حيث كشف عن ساقها بالكامل وذراعها، وبدت من الظهر مستلقية على كرسي البحر.

كثير من التعليقات تلقتها نسرين على الصورة، والتي كان أبرز ما ظهر فيها شعرها الكيرلي، "روقااان"، و"إيه العسل ده"، و"اتبسطي"، و"صيف ممتع وسعيد".

منة فضالي على البسين بالهوت شورت

حاولت منة فضالي اليوم، محاربة الطقس الحار، بذهابها إلى أحد الفنادي الكبرى، حيث شاركت جمهورها بعدد من الصور بها، أثناء استلقائها على كرسي تابع لحمام السباحة، وكتبت في تعليقها على الصور، "الحياة هي أقصى اختبار يفشل فيه معظم الناس، وذلك لأنهم يحاولون نسخ ما يوجد لدى الآخرين، ولكنهم لا يستوعبون أنه لكل شخص ورقة اسئلة مختلفة".

وارتدت منة فضالي تي شيرت واسع، مع هوت سورت، وتفاعل معها متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات التي جاء من بينها، "الصورة بتنور"، و"إيه الحلاوة والشياكة دي يا منة"، و"قمر يا روحي".

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نرمين ماهر بفستان في إيطاليا

اختلفت نرمين ماهر عن سابقتها في الاستمتاع بيوم صيفي، حيث نشرت فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجدها في ميلانو بإيطاليا، وظهرت نرمين بفستان من اللون البرتقالي قصير، وعليه حذاء رياضي مريح من اللون الأبيض، وكانت أمام نافورة مياه.

وأرفقت نرمين ماهر صورتها بتعليق، "وقت الاسترخاء"، وتفاعل معها متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "أنتى والله سكر"، و"القمر منور دائما رقم واحد دائما"، و"العسل والقشدة بجد".

رانيا يوسف بشابو ونظارة شمسية

ميزت النظارة الشمسية، والشابو، والفستان الفوشيا لوك رانيا يوسف، الذي شاركته مع جمهورها اليوم خلال تواجدها خارج مصر حيث تقضي إجازتها، وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من أبرزها، "يا رب تكوني علي طول فرحانة كده وربنا يخليكي لانانسي وياسمين"، و"انتى جميلة"، و"عنيكي فيها سحر العالم".

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