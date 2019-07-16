امرأة تتحدى "faceapp" بمظهرها الشبابي بعد الخمسين.. السر: "أتحدث مع الملائكة"

تجاوز عمرها الـ50 ورغم ذلك تبدو في عمر أقل بكثير، إذ لا تزال تحتفظ "فلافيا بيترس" بشبابها، وذلك بفعل أمور عدة تتبعها في حياتها لعل منها "السحر".

فبحسب ما ذكرته صحيفة "روسيا اليوم" نقلًا عن "ذا ميرور" البريطانية، أن "فلافيا" التي تبلغ من العمر 50 عامًا، تبدو كأنها في عمر أقل، إذ تقول: "الناس يقولون لي بأنني أبدو أصغر سنًا.. هذا كله بفضل طاقة السحر التي أعمل بها".

فمنذ طفولتها وتؤمن المرأة بالجنيات والأقزام، إذ اعترفت بأنها تستطيع "التحدث إلى الملائكة"، الأمر الذي جعلها عرضة لسخرية من زملائها بالدراسة، لذلك كان عليها الابتعاد عن ممارساتها (شغفها بالسحر) لفترة من الزمن.

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لكنها عادت إلى ممارسة طقوس "السحر" بعد فترة من انتهاء أيام الدراسة، فذكرت بأنها تستمد قوتها وطاقتها من الطبيعة، مؤكدة أنه ليس بوسع أي شخص رؤية الأشياء المتاحة لها فقط.

وتقتنع المرأة الخمسينية بأن مهمتها هي مساعدة الآخرين على مواجهة الصدمات النفسية حتى يصبحوا أكثر سعادة.

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