"دايما في كتفي وسندي".. أنغام تنشر صورة تجمعها مع زوجها أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة أنغام، صورة سيلفي تجمعها بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خلال صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وعلقت "أنغام"، على الصورة، قائلة: "مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ما هو دائماً إيده على كتفي وساندني".

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كانت أنباءً تداولت بأنَّ الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، تراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية.

وكان "إبراهيم" قد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية "الاستوري"، صورة بجانب أنغام، خلال حفلها الأخيرة بالسعودية، مُرفقها بكلمات أغنيتها "أنا ساندة عليك"، وذلك عقب يوم فقط من قرار رده لزوجته الأولى.

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