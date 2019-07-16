بالفيديو.. إزاي تخللي زوجك مخلص؟.. شيماء سيف: "يعمل ليزك ويتعمي"

بطريقتها الكوميدية التي اعتادت التحدث بها، شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من لقائها مع الإعلامية إنجي علي، على إذاعة "إف إم"، تحدثت من خلاله عن كيف للرجال أن يكون مخلص لزوجته.

بأسلوبها الفكاهي ذكرت "شيماء": "لو الست حبت الراجل أوي.. وأخلصت أوي.. وسابتله مساحة من الحرية.. صدقيني صدقيني برضو هيخونها" لتدخل الثنائي شيماء سيف وإنجي علي في وصلة من الضحك.

وتابعت "شيماء" بأن الحل الوحيد لعدم خيانة الرجل: "مفيش أمل.. الحل الوحيد أنها تقنعه بأن نظره ضعف وتعمله عملية ليزك وتبعته عند الدكتور يحطله قطرة ويتعمي.. ودا الحل يخليه ميبصش لستات تانية".

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واستكملت الفنانة شيماء سيف بخفة دم: "الرجال هما الرجال يا عزيزتي.. هيمشي على الصراط المستقيم لفترة معينة مدتها تتراوح بين 3 الى 5 شهور".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعل كبير من متابعي الفنانة شيماء سيف، إذ تجاوز مشاهدته الـ400 ألف مشاهد، كما أنها تلقت العديد من التعليقات التي أعجبت بأسلوبها الكوميدي: "برافو يا دكتور شيماء" "والله قولتي الحقيقة.. مفيش فايده بس بموووت فيكي يا شيماء جدااا".

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