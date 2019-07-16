بالفيديو.. مصورات "كان" يروين تجاربهن في "السفيرة عزيزة"

حلت المصورات الصحفيات آية حمروشي، وئام مصطفى، عبير أحمد، علا أحمد، صفاء سراج الدين، وعايشة، ضيفات على الإعلاميتين نهى عبدالعزيز، جاسمين طه، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، للحديث عن تجربتهن في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر.

وقالت "عبير"، إنها شاركت لأول مرة في تصوير الأحداث الرياضية، خلال هذه البطولة، حيث كانت معتادة على تغطية الأخبار: "حاولت يبقى ليّ مكان في البطولة، وأول حدث صورته كان تدريب المنتخب، كنت متوترة جدًا، لكن حبيت أكون مختلفة".

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وتحدثت وئام، عن اختيار مصورات البطولة، مشيرةً إلى أنهن أرسلن السيرة الذاتية الخاصة بهن: "اختاروا 120 صحفي".

ولفتت آية حمروش، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها بالأحداث الرياضية، حيث كانت مداومة على تصوير جماهير الكرة، لكنها لم تعد تغطي هذا النوع من الأحداث، بعد منع الجمهور من دخول المدرجات.

وقالت المصورة الصحفية الأوغندية "عايشة"، إنها ليست المرة الاولى، لها في مثل هذا النوع من الفاعليات، لكنها كانت المرة الأولى التي تأتي إلى مصر ومنطقة شمال إفريقيا: "بشكل عام البطولة جيدة والمتطوعون متعاونون للغاية".

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