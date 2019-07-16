الامارات | صحراء دبي تضاء بالمصابيح والتسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن صحراء دبي تضاء بالمصابيح والتسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه مهرجان «رايز» RiSE، أحد أروع مهرجانات الأضواء في العالم، من موطنه في صحراء موهافي إلى الكثبان الرملية الذهبية في صحراء دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث سيأخذ المهرجان حضوره في رحلة خيالية للاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية والفوانيس المتلألئة في السماء، في تجمع يستقطب الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات لتعزيز روح التسامح والوحدة بينهم.

أقيم مهرجان «رايز» لأول مرة عام 2014، وجمع تحت سقفه عشاق عالم الأضواء والموسيقى من العالم للمشاركة في هذه التجربة الفريدة التي ستتوجها هذه السنة في دبي إنارة آلاف الفوانيس المنطلقة في سماء الليل الصافية.

وشهد المهرجان حتى الآن أكثر من 100 ألف مشارك استمتعوا معاً بإطلاق المصابيح المضاءة لتطوف في عتمة السماء وتزينها ببريقها الجميل، الصورة التي أتاحت لهذا المهرجان أن يصبح أحد أكثر المهرجانات شهرةً على موقع «إنستغرام»، فضلاً عن جذبه عدداً من أبرز ممثلي هوليوود وألمع موسيقيي ومشاهير العالم.

وقال المؤسس المشارك للمهرجان دان هيل: «يرغب كل فرد منا في خوض تجارب مذهلة وفريدة تمنحنا الشعور بالحماسة والإيجابية وتعزز معنوياتنا، وهذا ما يمثل جوهر المهرجان الذي استطاع أن يربط بين آلاف المشاركين بروابط سامية، وأن يعزز روح التسامح والوحدة بينهم، كما أنه يعبر عن آمالنا وأحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا. ويتوافق المهرجان مع توجه ورؤية حكومة دبي».

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وفي الوقت الذي يتزايد عدد عشاق مهرجان «رايز»، يجدد منظموه التزامهم بحماية البيئة والحفاظ عليها، ولهذا تفخر إدارة المهرجان باعتناق سياسة «اترك المكان أفضل مما وجدته»، ما يعني أن جميع المصابيح قابلة للتحلل بنسبة 100%، وسيتم استردادها بالكامل من الصحراء المحيطة بموقع الحدث، إلى جانب النفايات الموجودة مسبقاً في المنطقة بعد انتهاء الفعاليات.

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ألف مشارك شهدوا فعاليات المهرجان منذ انطلاقه.