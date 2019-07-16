الامارات | السفير الياباني يستقبل إماراتيين مشاركين في «سفينة شباب العالم»

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني يستقبل إماراتيين مشاركين في «سفينة شباب العالم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سفير اليابان لدى الدولة، أكيهيكو ناكاجيما، مجموعة من الشباب والفتيات الإماراتيين الذين شاركوا في برنامج سفينة شباب العالم، الذي ترعاه وتموله الحكومة اليابانية، للحديث عن الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة بهذا البرنامج، وكذلك للتفاعل وتعزيز الروابط الثقافية مع الجالية اليابانية.

وفي معرض كلمته الترحيبية بالمشاركين، قال ناكاجيما: «عندما تسافرون إلى بلد ما في زيارات عادية قد لا يتسنى لكم الحديث والدردشة مع السكان المحليين بشكل مطول. لكن من خلال البرنامج تتمكنون من إجراء أحاديث عادية مرتبطة بالحياة اليومية لمشاركين من بلدان مختلفة تعطيكم فكرة حيال طريقة تفكيرهم، وكيف يقضون أيامهم، وكيف يرون العالم، ما يوّلد لديكم فهماً أعمق لثقافاتهم». وكانت المشاركة الأخيرة للدولة بوفد شبابي ترأسته عفراء بخيت، هذا العام، حيث انضموا لمجموعة من 200 شاب وشابة من اليابان وأستراليا وتشيلي والإكوادور والسويد وجزر سليمان وتنزانيا وغيرها. وخلال فترة البرنامج الذي تضمن أسبوعين في اليابان و34 يوماً على ظهر السفينة، قدم الوفد العديد من العروض والندوات والفعاليات والأنشطة التطوعية التي تعكس ثقافة البلد وتنمّي المهارات القيادية. كما رست السفينة في أستراليا مدة خمسة أيام.