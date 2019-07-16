الامارات | «المؤازرة الإماراتية» تزور أطفال مدينة خليفة الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤازرة الإماراتية» تزور أطفال مدينة خليفة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، الأطفال المصابين بالسرطان المقيمين في مدينة خليفة الطبية في أبوظبي، وذلك في إطار مبادرات دعم المرضى نفسياً ومعنوياً.

وضم الوفد الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد خميس الكعبي عضو مجلس إدارة الجمعية، والأعضاء فريال آل علي، ومريم الناصري، وميثاء الكعبي وصالح خاطر ومحمد عوض وعدداً من المتطوعين.

وقدّم سالم بن ركاض وأعضاء الجمعية الهدايا التذكارية للأطفال، متمنين لهم الشفاء العاجل والدعاء بالصحة والعافية، وكان في استقبال وفد الجمعية الدكتورة فاطمة الكعبي نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية، وهبة المغربي منسقة حالات المرضى، وعبدالله المنصوري منسق تسويق وعلاقات عامة، وملك عمران من قسم العيادة الخارجية، وعدد من العاملين في الأقسام الطبية.