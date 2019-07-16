الامارات | أفراح آل صالح وإبراهيم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط جو من السعادة مع الأهل والأصدقاء احتفل جمال فؤاد محمد صالح بحفل زفافه إلى آلاء عبدالسلام محمد إبراهيم، وذلك بفندق المفرق بأبوظبي. وحضر الحفل جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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