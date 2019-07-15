ماجدة رمزي: نعمل على تحسين أحوال العاملات غير الرسميات منذ 2016

قالت ماجدة رمزي، مدير مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات فى القطاع غير الرسمي، إنه جرى بدأ العمل في المشروع منذ عام 2016، حيث يهتم بكل فئات العمل غير الرسمي بكافة أشكاله.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين زكي، والإعلامية نهى عبدالعزيز، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، أن السيدات اللاتي يعملن في الزراعة لا يرغبن في وجود أي قوانين لحماية حقوقها، لأنها تعمل مع ذويها: "نعمل مع هذه الفئة في إطار التمكين والمعرفة ومدخلات الزراعة التي تهمها والأدوات التي تجعلها تنجز في المجال الزراعي".

وتابعت، أن هناك فئة العاملات في المحلات التجارية: "صاحب العمل بيأمن عليها، وجزء من حقوقها بيتأمن، ولازم تعرف حقوقها، وفي البائعات الجائلات، بنحاول ننظمهم عشان يطالبوا بحقوقهم".

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وأوضحت، أن فئة العاملات في البيوت كبيرة للغاية، لكن ليس هناك أي نقابة أو تنظيم رسمي يحميهن يوخصص لهن أجورًا عادلة ومعاشات تضمن لهن حياة كريمة.

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