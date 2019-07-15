بالصور.. حفل زفاف ملكة جمال بدينات العرب ورسالة مؤثرة من والدها

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في أجواء من الفرح جمعت بين الأهل والأصدقاء، شاركت ملكة جمال بدينات العرب، جيسيكا صهيون، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل زفافها الذي عقد الأمس.
وعبرت "صهيون" عن سعادتها واعتزازها بوالدها: "كان حلمي منذ الصغر أن أصبح مشهورة وأكبر وأعمل وأحقق النجاح في حياتي وأن أجد الشخص الذي أحبه ويحبني.. وهذا اليوم هو أحد أحلامي، لكن أحلامي لم تكن لتتحقق لولا وجود شخص واحد في حياتي، وهذا الشخص هو أنت أبي"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وفي رسالة مؤثرة وجهها والدها إليها قال: "أتمنى أن يكون زوجك صديقك وتكوني صديقته وتتمكنا من إكمال أيامكما، التي أتمنى أن تكون جميلة.. إن شالله يكون المشوار حلو.. وتكونان سعيدين ونرى أحفادكما".
وكانت "صهيون" فازت بلقب "ملكة جميلات بدينات العرب" للعام 2014، وبعد فترة فقدت نحو 41 كيلوجرام من وزنها.
وأكدت ملكة جمال بدينات العرب استمرارها في رسالتها التي حملتها يوم تتويجها باللقب، ودعوتها لتخطي مشكلة البدانة بثقة لأنها مرض يدمر الإنسان صحيًا ونفسيًا.
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