بعد صور "تاتو الكلب" خلال تجهيزات "فرح هنا".. فهمي "صامت" تجاه سخرية متابعيه

في أحدث ظهور له، رسم الفنان أحمد فهمي تاتو جديد على هيئة رأس كلب على كتفه الأيسر، ونشر حساب،"ستار إنك"، وهو مكان يرسم تاتو للمشاهير صورا من أحدث رسوماتهم مع الفنان أحمد فهمي.

ويأتي ظهور أحمد فهمي بالتاتو خلال تجهيزاته هو وهنا الزاهد لحفل زفافهما، حيث ينشر الثنائي صورا من تجهيزات شقتهما، والعفش وخلافه.

وظهر أحمد فهمي في الصور سعيدا بالرسمة الجديدة، فيما ربط بعض متابعيه بين ظهوره بالتاتو الجديد، وبين رسومات تاتو خطيبته هنا الزاهد، حيث جاء في التعليقات للصورة التي نشرها فهمي مع هنا الزاهد خلال تواجده في "ستار إنك"، "راجل وعامل تاتو زي مراته صح؟".

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وعكس طبيعته لم يرد أحمد فهمي على أي تعليقات وردت إليه على تلك الصورة، فيما نشر حساب رسم الوشوم "ستار إنك"، صورتين خلال خضوع أحمد لعملية رسم التاتو وكتب الحساب في تعليقه على الصورة، "شكرا لك على الوقت الرائع، وثقتك بنا، كانت متعة العمل مع النجم أحمد فهمي".

ويعشق الفنان أحمد فهمي الكلاب، وينشر صوره معها دائما وخاصة الكلاب التي يمتلكها، ويتحدث عنها في أغلب حواراته الصحفية، كما شارك في افتتاح ملجأ للكلاب الضالة.

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