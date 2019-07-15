بالفيديو| دنيا الحلواني.. مهندسة بحرية شاركت في تصميم غواصة آلية

حلت المهندسة دنيا الحلواني، الفتاة الوحيدة في فريق ضم 20 شابا من طلاب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية نجحوا في إنشاء وتصميم غواصة آلية، ضيفة على برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، ونهى عبدالعزيز، عبر شاشة "dmc".

وقالت "دينا"، إنها الأخت الكبرى لابنتين، كما أن والدها يعمل مهندسًا، وطالما تمنى أن يعاون أي من بناته في أعماله، مشيرةً إلى أنها كانت تطمح إلى العمل في مجال الهندسة الميكانيكية، ولكنها قبل التقديم بلحظات علم بقسم للهندسة البحرية فسارعت إلى التقديم إليه.

وأضافت، أن الفريق الذي شاركت فيه حصل على المركز الثالث في مسابقة "إبداع 6" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من نصيبه ضمن المتنافسين بمجال الابتكارات العلمية، لافتةً إلى أن القسم رشحها للفريق عندما طلب ذلك، حيث كان في حاجة إلى مهندس بحري.

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وتابعت، أن الفريق بدأ أعماله منذ 4 سنوات، وشاركت هي معهم منذ 3 سنوات، بعد التحاقها بالأكاديمية مباشرة، حيث أجرى الفريق عدة محاولات فاشلة، ولعل كان أصعبها عزل الكهرباء عن المياه، حتى تعمل الغواصة تحت الماء وتؤدي الأغراض التي صُنعت لأجلها.

وأردفت، أنها كانت الفتاة الوحيدة في القسم التقني: "كنت خايفة وقلقانة وبعدها اتعودت، مكنوش عاوزين يشغلوني في حاجة وخايفين عليّ، بس مع الوقت لقوا إني بحب الشغل وعاوزة أشتغل معاهم".

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