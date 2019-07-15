يصيبك بالصلع ويقتل الحيوانات المنوية.. حقائق عن هرمون التستوستيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يؤدي هرمون التستوستيرون الجنسي أدوارًا مهمة في الصحة والمرض للإنسان، ويشيع لدى غالبية الناس أفكارًا خاطئة حول هذا الهرمون، ولذلك سعت الدراسات الحديثة إلى تبديد مثل هذه المعتقدات بحسب ما أوضح موقع "asiaon".

هرمون التستوستيرون هو الأندروجين، ويعمل التستوستيرون، على تحفيز تطور خصائص الذكور، وغالبا ما تسمى النساء ذوات الثدي الصغيرة والوركين الضيق "أندروجينية".

يتكون هذا الهرمون في الخصيتين عند الرجال وفي المبيض لدى النساء، وكذلك في الغدد الكظرية فوق الكلى، ولكن بكميات صغيرة لدى الرجال والنساء.

وتتراوح نسبة الهرمون عند الرجال الأصحاء البالغين بين 240 و950 نانوجرام لكل ديسيلتر، ومن 8 إلى 60 نانوجرام/ ديسيلتر لدى النساء.

ويختلف مستوى هرمون التستوستيرون على مدار اليوم، بحيث يصل إلى أعلى مستوياته في الصباح وينخفض تدريجيًا في نهاية اليوم.

وتصاب النساء اللائي ترتفع مستوياتهن في هذا الهرمون بشعر الوجه وبعض الصلع وحب الشباب.

- زيادة تناول الهرمون

بالرغم من أن تناول هرمون التستوستيرون، يساعد في إبراز العضلات في جسم الرجال، إلا أنه يؤثر بالسلب على الخصيتين إذ يؤدي إلى الضمور ويجعلها أقل خصوبة.

ويقول الدكتور براين ليفين، مدير مركز الخصوبة في عيادة الخصوبة في نيويورك: "إن التستوستيرون يعتبر وسيلة منع الحمل لدى الذكور"، موضحًا أن جرعات الهرمون العالية تقلل من عدد الحيوانات المنوية بشكل كبير، إذ كلما زاد إحساس الدماغ بالتستوستيرون في الدم، تقل إشارات الخصيتين لإنتاج الحيوانات المنوية ذاتيًا.

- الخصوبة لدى النساء

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بحسب البحث الذي أجراه المركز الطبي لدى جامعة روتشستر في نيويورك، فإن هرمون التستوستيرون، يعزز الخصوبة لدى النساء بشكل غريب وغير مباشر، لما له من تأثير على نمو البويضات.

- العضلات النسائية

يعمل الهرمون على تطوير كتلة العضلات لدى النساء، وهذا يفسر المشكلات العضلية التي تعاني منها النساء عقب انقطاع الطمث، إذ ينخفض التستوستيرون أثناء هذه المرحلة.

- الصلع

ترتبط زيادة الهرمون أيضًا بالصلع لدى الرجال، ولكن بشكل غير مباشر، حيث تحتوي بصيلات الشعر على Dihydrotestosterone وهو أحد مشتقات التستوستيرون، يوجد في بصيلات الشعر، وزيادته تؤدي إلى سقوط الشعر، خاصة لدى الرجال.

ولذلك اعتقد الناس في مجتمعات مختلفة أن الرجل الأصلع هو الأكثر فحولة من غيره دائمًا.

- الذاكرة

يعتبر التستوستيرون مفيد للذاكرة، ويرتبط بالقدرة على قراءة الناس جيدًا، حيث زيادة الهرمون تجعلك قادرًا على تفسير لغة الجسد.

- الألم