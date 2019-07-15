كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 10:34 مساءً - التعامل مع البشرة الجافة يعد سيفاً ذو حدين، لا سيما عند اختيار الفاونديشن، فمن جهة يحتاج هذا النوع من البشرة الى تغطية العيوب الموجودة فيه، لكن من جهة أخرى قد يؤدي الاختيار الخاطئ للفاونديشن الى تفاقم جفاف البشرة وظهور بقع متقشرة على سطحها، لذلك فإن العثور على أفضل فاونديشن للبشرة الجافة ليس بالمهمة السهلة.

انطلاقاً من ذلك، سنفدم لك في يلي أفضل فاونديشن للبشرة الجافة، يؤمن لك تغطية مثالية وترطيباً طويل الأمد.



Clinique Even Better Glow Light Reflecting Makeup

يتميز هذا الفاونديشن بتركيبته المرطَّبة للبشرة والتي تدوم طويلاً، فتمنحك تغطية مثالية للبشرة وإشراقة لا مثيل، فتبدو بشرتك حيوية ونضرة وخالية من الشوائب. يتوافرClinique Even Better Glow Light Reflecting Makeup بـ30 درجة لون لتغطي مجموعة واسعة من ألوان البشرة.

Clinique Even Better Glow Light Reflecting Makeup



Clarins Skin Illusion Natural Hydrating Foundation

إن كريم الأساس هو أحد الصيغ التي تؤمن رطوبة مثالية للبشرة مع تغطية مثالية لكافة عيوب وشوائب البشرة، حيث يحافظ على رطوبة البشرة لمدة 24 ساعة، وذلك بفضل مزيج الزيوت النباتية غير الدهنية التي يحتوي عليها. وهو يتوافر بـ22 درجة لون، بما في ذلك مجموعة من النغمات الدافئة والباردة والمحايدة.

Clarins Skin Illusion Natural Hydrating Foundation



L'Oréal Paris Infallible Pro Glow Longwear Foundation

يتمتع هذا الفاونديشن من لوريال باريس، بتركيبة سهلة المزج تضفي لمعاناً ناعماً على بشرتك حتى لو كانت جافة. وهو يؤمن لك تغطية متوسطة للبشرة تدوم 24 ساعة، فتخفي العيوب وتوفر لك بشرة ناعمة ومنعشة ومضيئة، وهو يتوافر بـ 12 درجة لون.فإذا كانت بشرتك جافة وتريدين مكياج بشرة طويل الأمد، فإن كريم الأساس هذا يعدّ خيراً مثالياً لك.

L'Oréal Paris Infallible Pro Glow Longwear Foundation



Estée Lauder Double Wear Light Stay-in-Place Makeup

يؤمن كريم الأساس هذا من علامة Estée Lauder العريقة، تغطية متوسطة للبشرة وتوهجاً خفياً، وهو يتميز بتركيبته الخفيفة المناسبة جداً للبشرة من النوع الجاف، كما أنه يتوافر بـ28 درجة، بحيث يلائم كافة ألوان ودرجات البشرة.

Estée Lauder Double Wear Light Sta in Place Makeup



Tom Ford Traceless Foundation SPF15

يشتمل هذا الفاونديشن من توم فورد على المكونات المرطبة للبشرة ومضادات الأكسدة، التي تعمل على ترطيب الجلد وحماية البشرة ومنحها لمسة ناعمة ومتجددة. وهو يتميز بتركيبته الندية التي تؤمن تغطية متوسطة مثالية للبشرة، إضافة الى أنه يتوافر بـ14 درجة لون.

Tom Ford Traceless Foundation SPF15

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