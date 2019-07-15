تضييق المهبل بعشبة سحرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 10:34 مساءً - تضييق المهبل، بعيدًا عن العمليات الجراحية أو الحقن اللايزر وغيرها من العلاجات المُكلفة، يمكنكِ تطبيقها لتحقيق هذه الغاية وضمان نتائجها الفعّالة، من خلال تحضير بعض الوصفات الطبيعية الآمنة والسهلة التحضير. فإذا كنتِ تبحثين عن طرق طبيعية، تساعدكِ على تضييق المهبل وحتى تجميله من دون لجوئكِ إلى الحل الجراحي؟! لا تتردّدي في تطبيق هذه الوصفة السحرية التي تساعدكِ على تضييق المهبل، وبالتأكيد ستبهركِ النتيجة.



تضييق المهبل بعشبة طبيعية سحرية

طرق تضييق المهبل، بعيدًا عن العمليات الجراحية



1-تضييق المهبل بالشبّة



"الشبّة" أو حجر الشب، تُعتبر من الأحجار الملحية الطبيعية، وتُعرف باسم "شب الفؤاد". ويتم شراؤها من عند العطارين. من أبرز فوائدها، أنها تساعد على تضييق المهبل بشكل طبيعي وسريع.

تضييق المهبل بطرق طبيعية



طريقة الاستخدام

يتم طحن الشبّة، وخلطها بالماء للحصول على مزيج متجانس. ثم يتم استخدام المحلول كغسول مهبلي.

كما ويمكنكِ استخدام بودرة الشبّة، من خلال وضع كمية قليلة مباشرة على المهبل، تحديدًا قبل العلاقة، ما يؤدي الى شدّ وتضييق المهبل بشكل سريع.

تُستخدم الشبّة أيضًا كمطهّر رائع، فهي تشدّ عضلات الرحم، وتتميّز بمفعول سحري في تضييق الرحم عند استخدامها صباحًا.



2- نصائح مهمّة لتضييق المهبل قبل العلاقة الحميمة

نصائح مفيدة لتضييق المهبل

اِقبضي عضلاتكِ السفلية لمدة 3 دقائق ثم دعيها تسترخي.

شدّي العضلات السفلية ودعيها تسترخي بأقصى سرعة ممكنة.



3- أسباب اتّساع المهبل

اسباب اتساع المهبل

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تختلف أبعاد المهبل من سيدة لأخرى، وتختلف عند السيدة نفسها من وقت لآخر بحسب تشنج تلك العضلات واسترخائها. وهناك عوامل كثيرة تساهم في اتّساع المهبل وتؤدي الى تمدّد جدران وعضلات المهبل. ولعلّ أكثرها شيوعًا الإنجاب المتكرّر، لا سيّما الولادة الطيعية؛ حيث يتمدد المهبل خلال الولادة لإضعاف حجمه الأصلي، وذلك بفضل مرونة أنسجته. وبالرغم من العناية الطبية الحثيثة، من الممكن حدوث بعض التمزّق في أنسجة المهبل، ما يضعفها في بعض الحالات الآتية:

الحمل والولادة في الأعمار المتقدمة: تكون أنسجة المهبل أقلّ مرونة في هذه الأعمار، ما قد يعرّض السيدة لحدوث توسّع في المهبل بعد الولادة.

تكرار الولادات الطبيعية: قد تفقد أنسجة المهبل المرنة بعضًا من مرونتها من جرّاء تكرار الولادات، ويمكن للعضلات ألا تستعيد كامل قوتها، ما يسبب ارتخاءً في جدران المهبل وتوسعًا فيه.

المخاض الطويل والصعب قد يسبّب تلفًا في العضلات، والأنسجة الداعمة للمهبل.

تقدُّم العمر: يحدث في بعض الأحيان، ارتخاء في أنسجة المهبل وعضلاته نتيجة التقدّم في السن، وذلك بغضّ النظر عن كون السيدة أنجبت أم لا.

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