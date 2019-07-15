50 فتاة في ندوة "جسمك أمانة" بمقر "القومي للمرأة" بالعريش

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، اليوم الإثنين، بمقر المجلس ندوة تحت عنوان "جِسمك أمانة"، حضره 50 سيدة وفتاة.

جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وبدأت الندوة بكلمة مقررة المرأة إحسان داود غالي، مقررة الفرع، والتي تحدثت عن المجلس القومي للمرأة وأنشطته وتاريخ إنشائه، كما تحدثت عن المبادرات التي يقوم المجلس بالتوعية بها وهي "تحميها من الختان" و"اتنين كفاية"، وتمهيد لمبادرة رئيس الجمهورية صحة المرأة والكشف المبكر بأورام الثدي ونوهت ايضا عن اهمية هذه الحملة لصحة المرأة واستقرار الأسرة.

فيما تحدثت سهام جبريل، عضو الثلاثين أيضا عن المبادرات المختلفة ودعم المجلس لقضايا المرأة في شتى المجالات وخاصة المجال الصحي والاقتصادي والبحث العلمي.

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