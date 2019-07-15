"عادتها ولا تشتريها".. ميجان ميركل تخالف القواعد الملكية وتحتضن بيونسيه

خالفت دوقة ساسكس ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، القواعد الملكية، حينما حضرت العرض الأوروبي الأول لفيلم "الأسد الملك"، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وكان في استقبال الأمير هاري وزوجته الدوقة ساسكس ميجان ماركل، بطلة الفيلم الأوروبي، المطربة الأمريكية بيونسيه، وزوجها مغني الراب، جاي زي، بحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحينما التقت ميجان ماركل بيونسيه وزوجها استقبلتها بالأحضان، في مخالفة صريحة للبروتوكول الملكي، فليس أي شخص من حقه أن يحصل على عناق من العائلة الملكية البريطانية.

قواعد السلوك الملكية تفرض بأن الأشخاص العاديين ليس من المفترض أن يمسوا أفراد العائلة المالكة البريطانية، إلا إذا هم بادروا بهذا، لكن قررت ميجان ماركل أن تمنح بيونسيه وزوجها استثناء.

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ووجه جاي زي، زوج بيونسيه، نصيحة لميجان ماركل والأمير هاري، بعد إنجابهما لطفلهما الأول "آرتشي"، وهي "رغم انشغالكما برعاية أطفالهكما، اعثروا دائما على وقت لكما".

وفيلم "الأسد الملك" هو النسخة الحية من فيلم "ديزني" للرسوم المتحركة الشهير، الذي عرض في عام 1994، وتلعب بيونسيه في أحداثه دور "نالا".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي تخالف فيها ميجان ماركل القواعد الملكية، فكانت لها وقائع سابقة من ضمنها إصرارها على عدم الولادة في جناح ليندو الشهير، المعتاد أن تلد فيه نساء العائلة المالكة.

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