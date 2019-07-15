أستاذ جلدية: كريمات فرد الشعر تسبب السرطان

يلجأ معظم البنات في فصل الصيف إلى استعمال كريمات فرد الشعر بأنواعها والتي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، لتحسين مظهر الشعر خلال قضاء إجازتهن الصيفية.

ومن جانبه، حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للتغذية سابقا، من مخاطر استخدام جميع أنواع كريمات فرد الشعر التي تندرج تحت مسميات الكيراتين البرروتين أو الكولاجين، كونها من المشكلات الخطيرة التي تقع فيها معظم الفتيات فهي تشكل خطرا بالغا علي صحة الجسم والجلد لما تحمله من مواد كيميائية سامة.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية، خلال حديثه مع "الوطن"، أن جميع تلك المنتجات يحتوي علي مادة الفورمالين المسرطنة والمسئولة عن عملية تثبيت الفرد، لذلك لا يوجد أي نوع من كريمات الفرد المنتشرة خالي من الفورمالين، كما يدعي البعض لترويج منتجاتهم.

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ولفت إلى أن المشكلة ليست في البروتين، ولكن في مادة الفورمالين الكيميائية التي تضاف إليه، وهي مادة مدمرة للشعر تسبب العديد من المشكلات فهي تساعد علي تنشيط الخلايا السرطانية، وتسبب حروق لفروة الشعر، تساقط الشعر، بالإضافة الي الشعور بالحكة، والضعف الشديد للشعر.

وأشار الناظر إلى أن هناك عدة طرق آمنة تساعد علي حل المشكلة كتناول بعض الفيتامينات، أو اللجوء إلي الزيوت الطبيعية، والاستشوار في المناسبات فهو أقل ضررا من كريمات الفرد التي وصفها بالمسرطنة.

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