بصور تنشر لأول مرة.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها الثامن

في مدينة الجمال روما، بإيطاليا، احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بزفافها على فاليريو كامارانو، قبل 8 سنوات، وتحديدا عام 2011، وهو رجل أعمال إيطالي تحب ريا أن تسميه "الشجرة".

ويصادف اليوم ذكرى زفافها، لذا قررت أن تحتفل بشكل مختلف مع متابعيها، وجمهورها على منصة التواصل الاجتماعي، وموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ريا عددا من الصور لحفل الزفاف، وقالت إنها تعرض لأول مرة، وكانت قد ارتدت فستاني زفاف من اللون الأبيض، وظهر معها زوجها ببدلته الكحلي الكلاسيكية، وربطة العنق الفضية.

أول فساتين ريا كانت من الشيفون، رقيق وغير منفوش، له كرانيش على أكتافه، وفيونكة رقيقة على الوسط، ولمت شعرها لأعلى كي تظهر الفتسان.

أما ثاني فساتينها، فهو "بروتال"، منفوش تركت شعرها منسدلا، مع توكة بيضا كبيرة زينب جانب شعرها.

اختارت ريا أبي راشد لكلا الفتسانين، مكياج بسيط، وظهرت في إحدى الصور مع أبيها، وفي صور أخرى كانت مع الإشبينات الصغيرات اللاتي يساعدوها في حمل الفتسان.

وأرفقت ريا الصورة بتعليق، "بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما"، وأضافت، "أنا وفاليريو، نحتفل بـ8 سنوات صعيدة من الزواج اليوم، واعتقدت اني يمكن أن سأريكم بعض من صور زفافنا في روما لأول مرة، نعم ارتديت فستانين".

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وكانت ريا احتفلت بزفافها، على فاليريو، وهي في الـ34 من عمرها، ورزقت منه بأول مولود في العام الجاري، وهي فتاة اسمتها لولا.

وتبلغ ريا من العمر 41 عاما، وهي مقدمة برنامج "سكووب مع ريا"، المهتم باخبار هوليوود، وتقيم فيه لقاءات مع كبار نجوم السينما العالمية، وهي كذلك مقدمة برنامج "آرابس جوت تالنت"، المذاع عبر فضائية إن بي سي .

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