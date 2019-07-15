رانيا يوسف تشارك صور إجازة الصيف.. ومتابع: "حتى وانتي كدا بتعملي إغراء"

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورها أثناء قضائها العطلة الصيفية في إحدى الدول الأجنبية.

وظهرت "رانيا" مرتدية فستان باللون الفوشيا، معلقة على صورها باللغة الإنجليزية: "الإجازة فرصة للمغامرة، وهي أيضًا فرصة للاستمتاع، وهي عندما أشغل مزاج الاسترخاء الخاص بي".

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وتلقت الفنانة رانيا يوسف العديد من تعليقات بعض متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بصورها: "يارب تكوني علي طول فرحانة كده وربنا يخليكي لنانسي وياسمين" "عسل أوي وقمر".

بينما وجه أحد المعلقين سؤاله إلى الفنانة المصرية: "رانيا إنتي كان في حد قافل عليكي؟ يعني حتى وأنتي لابسة طويل بتعملي إغراء".

وكانت الفنانة رانيا يوسف، نشرت صورًا مع ابنتيها وهما في المطار ويستعدان للسفر، إلا أن الطائرة تأخرت عليهن فغلب عليهن النوم على المقاعد، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

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